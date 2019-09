Angola: Basketball - L'Angola dispute le tournoi préolympique

Luanda — L'équipe angolaise senior masculine de basketball dispute, du 23 au 28 juin 2020, le tournoi préolympique de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo (Japon) qui se tiendront au cours de la même année, selon la Fédération internationale de basketball (FIBA).

Le tournoi réunira les 16 équipes, notamment l'Angola et le Sénégal pour l'Afrique, le Mexique et l'Uruguay (Amériques), la Chine et la Corée (Asie-Océanie), Croatie et Slovénie (Europe).

Dans son site Web, la FIBA a indiqué jeudi les 24 équipes participantes à la qualification, qui seront réparties en quatre groupes de six et les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront, en complétant les quatre places restantes sur les douze vagues pour le tournoi de basketball dans les Jeux olympiques de Tokyo 2020 au Japon, étant donné que sept sélections ont garanti leur qualification direct lors du mondial et le pays hôte (Japon).

Voici les pays: Angola Brésil Canada Chine Croatie République Tchèque République Dominicaine Allemagne Grèce Italie Corée Lituanie Mexique Nouvelle Zélande Pologne Puerto Rico Russie Sénégal Serbie Slovénie Tunisie Pérou Uruguay Venezuela Douze équipes vont disputer les Jeux olympiques du Japon. Les pays déjà qualifiés sont : l'Espagne, championne du monde, les États-Unis, l'Australie, le Nigéria, l'Argentine, la France et l'Iran.