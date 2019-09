Togo: Foot / Togo - Des textes amendés avant le début de la saison 2019-2020

Le 6 octobre prochain, la nouvelle saison de football va débuter au Togo avec la D1.

Afin d'avoir des championnats de niveau élevé et corriger les imperfections de la saison dernière, la Fédération togolaise de football (FTF) a rencontré les représentants des différents clubs ce vendredi à son siège.

Cette réunion a permis à l'instance faitière de faire le bilan de la saison dernière. De détailler les grandes lignes de la nouvelle saison qui s'annonce. Et de dévoiler aux présidents de clubs et de ligues, les textes qui ont été amendés. Entre autres, les mercredis qui sont désormais choisis pour l'homologation des matchs. Les lundis et mardis sont dévolus aux réclamations.

Par rapport aux manipulations de matchs, seule la commission de discipline est habileté à se plancher sur ce dossier. Alors la commission d'éthique ne traitera que des affaires liées à l'éthique.

En effet, devant un parterre de personnalités, le président de la FTF Guy Akpovy lance la nouvelle saison. Il parle de l'importance de cette rencontre FTF - Responsables de clubs.

« Cette rencontre est très importante pour nous parce que c'est le 4ème championnat depuis notre présence à la tête de la Fédération. Pour nous c'est une fierté parce que ce 4ème championnat va se dérouler dans de bonnes conditions puisque nous avons en amont rempli certains critères. C'est à dire la formation des arbitres, celle des acteurs, des journalistes. Nous avons voulu nous rencontrer entre acteurs de football pour discuter de la date fixée pour le début du championnat », a-t-il déclaré à l'issue de ces pourparlers avec les acteurs.

Le président de la FTF a également dévoilé les différentes subventions octroyées aux clubs.

« Pour le championnat de D1, la Fédération a fait tout ce qu'elle peut faire. Nous avons donné le minimum qui est de 5 millions de FCFA aux clubs en D1, nous avons prévu 3 millions de FCFA pour les clubs de D2. Nous avons reconduit ce que l'Etat avait prévu la saison dernière. Si tout va bien, les clubs de D1 auront 12 millions de FCFA. Et si les sponsors répondent favorablement à nos appels, ils en auront plus »., a-t-il ajouté. Avant de conclure : « Nous allons lancer la D1 le 6 octobre. Pour la D2, on va attendre les derniers matchs de la D3 pour pouvoir faire la programmation. Mais ce qui est sûr ça sera en novembre ».

Lors de cette réunion, des chèques ont été remis aux équipes qui se sont illustrées la saison écoulée. L'ASCK et Maranatha en D1, Unisport et Ifodjê en D2, Amis du monde et Bella FC dans le championnat féminin.

La nouvelle saison au Togo est donc lancée dans une atmosphère conviviale. Alors place aux différents matchs avec plus de spectacles et surtout le fair play.