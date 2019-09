Burkina Faso: Médias - 48h pour renforcer les capacités des correspondants de la radio Oméga

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur général de la radio, Fidèle Aymar Tamini en présence du DG de l'Institut africain de management (IAM) Alioune Benga et du parrain Zoumana wonogo, journaliste et ancien correspondant de Voix de l'Amérique (VOA) au Burkina.

C'est dans le but de motiver ses correspondants à travailler davantage et leur permettre de se familiariser avec la maison tout en renforçant leurs capacités, et après le " succès de l'édition 2018", que les responsables de la radio oméga ont organisé cette deuxième édition des « 48h heures du correspondant ». A cet effet, une trentaine de correspondants du Burkina sont réunis à Ouagadougou. « Comme contenus, nous leur apprendrons les pratiques rédactionnelles, les techniques de la prise de vue, le montage audiovisuel, et bien d'autres » a affirmé le DG de la radio. En plus de la formation, les correspondants auront aussi droit à des activités de divertissement.

Selon Alioune Benga, cet événement est a salué : « Je me rends compte que Oméga s'inscrit dans la dynamique de l'information continue et cette édition permet de renforcer les capacités des ces différents correspondants donc c'est une action louable et nous ne pouvons que les encourager» a déclaré M. Benga.

Pour Fidèle Tamini, cet événement est également « une halte pour reconnaître leurs mérites et leur traduire la gratitude ». Il a terminé en exhortant les correspondants à faire davantage preuve de professionnalisme dans leurs productions.

ans cette optique, une attestation de mérite a été décernée à Moussa Ouédraogo, correspondant de la radio dans la région du Centre- nord, pour avoir couvert avec « professionnalisme » les événements de Yirgou. Selon lui, beaucoup de difficultés ont été rencontrées lors de la couverture de ces événements notamment celles liées à l'accès aux images et aussi la réticence des personnes pour le recueil des témoignages.