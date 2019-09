Cote d'Ivoire: Journée internationale de la paix 2019

document

Déclaration du gouvernement

Ivoiriennes ;

Ivoiriens ;

Chers compatriotes ;

La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbre le 21 septembre de chaque année, la Journée Internationale de la PAIX.

Instituée en 1981 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, cette journée a été instaurée en vue de renforcer l'idéal de Paix, tant au sein des pays, qu'entre les pays eux-mêmes, d'une part, et, d'autre part, pour inspirer les prochaines générations à devenir des artisans de Paix en changeant leurs comportements. Conformément à cette vision, le thème international choisi cette année est d'une actualité particulière : « Actions climatiques, Actions pour la Paix ». Le thème souligne l'importance de lutter contre le changement climatique en tant que moyen de protection et de promotion de la paix dans le monde.

Chers compatriotes

La paix dans le monde fait face à un nouveau danger : l'urgence climatique, qui menace notre sécurité, nos moyens de subsistance, notre vie. Les tensions croissantes autour des ressources naturelles et forestières et des mouvements de populations affectent nos familles, nos sociétés et nos pays. Plus de 850.000 habitants à travers le monde sont menacées de famine soit 11% de la population mondiale avec 480 000 personnes dans les Etats en conflit.

Les changements climatiques constituent des menaces évidentes pour la paix et la sécurité internationale. Les catastrophes naturelles déplacent trois fois plus de personnes que les conflits, forçant des millions de personnes à quitter leurs foyers et à chercher la sécurité ailleurs.

Chers compatriotes

A l'occasion de cette célébration de la Journée Internationale de la Paix, le Gouvernement entend poursuivre les efforts visant à assurer la sécurité humaine et à consolider durablement la paix. Je voudrais exhorter tous nos concitoyens à œuvrer davantage pour bâtir une nation forte. Nous devons agir ensemble au-delà des mots et malgré les maux pour un monde plus harmonieux.Vive la paix pour que vive une Côte d'Ivoire unie, prospère et respectueuse de son environnement !

Je vous remercie !

Professeur Mariatou Koné