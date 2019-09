Madagascar-Indonésie - Coopération sur la bonne voie

A l'occasion du 74e anniversaire de l'indépendance de la République de l'Indonésie, le chargé d'affaires en pied indonésien Mr Axioma Anindita Harimurti a invité le corps diplomatique, et notre gouvernement est représenté par le ministre de la Défense nationale le Général de division Léon Jean Richard Rakotonirina. Durant son allocution, le chargé d'affaires a rappelé le souhait du Président indonésien Juko Widodo, en marge de l'ouverture officielle du dialogue Indonésie - Afrique qui s'est tenue à Bali au mois dernier, d'accompagner l'Afrique dans dans la lutte contre la pauvreté .

Il a aussi mentionné que son pays voudrait partager ses expériences avec Madagascar pour que l'émergence de Madagascar soit atteint dans le plus bref délai . Le ministre de la Défense nationale le Général Léon Jean Richard Rakotonirina quant à lui, a incité les Malgaches à planter du soja , produit dont l'Indonésie a un besoin énorme.

Ouverture d'une ambassade dotee de statut complet et d'un consulat honoraire .

Après 44 ans de relations diplomatiques, la coopération entre les deux pays est enfin lancée .En effet, une délégation composée d'une quarantaine d'investisseurs conduits par Mme Rini Soemarno ministre des Entreprises publiques indonésiennes, a rencontré deux ministres et le Pt Andry Nirina Rajoelina. Plusieurs projets ont été discutés lors de ces rencontres mais le plus important est la construction de ligne ferroviaire entre Brieville et Morarano pour le Kraoma pour un acheminement rapide et moins coûteux du chrome. Encore à Bali, Mme Retno Marsudi ministre des Affaires indonésiennes a annoncé que, la représentation diplomatique de son pays à Madagascar serait dotée du statut complet et serait dirigée par un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, et l'ouverture d'un consulat honoraire de l'Indonésie à Tamatave sous la houlette de Mr Marco Raharitiana . Les cousins éloignés se sont enfin rapprochés .