Madagascar: Itasy - Une mini-conférence sur l'avenir du football au programme

Dans le cadre de la promotion du football dans la ligue d'Itasy et surtout la section Arivonimano, l'Association des Journalistes de l'Itasy" (AJI), organisera une grande compétition au Stade Vert LCCA Arivonimamo ce jour.

Quatre grandes rencontres seront au programme. Le match le plus attendu serait la rencontre entre l'AJI et les journalistes sportifs de la capitale. Il y aura un match de fraternité au cours duquel des enfants, des jeunes et des femmes démontreront leurs compétences dans cette discipline. Plusieurs activités marqueront la journée, telles qu'une mini-conférence sur l'avenir du football, nommé « Donak'afon'ny baolina kitra ».

Mis à part les journalistes de la capitale, de nombreux stars du football malgache ont été invitées pour assister cet événement, avec des clubs et des joueurs locaux qui se servent de ressources pour le développement du football dans la région, où sortaient certains des grands joueurs comme Garriste et Victor Be. Alors que les dirigeants de la Fédération Malgache de Football se préparent à la tenue d'une conférence nationale, la ligue de l'Itasy", quant à elle s'est déjà lancée dans ce projet. Une marche des joueurs à travers la ville d'Arivonimamo précédera la conférence, celle-ci débutera au rond-point Tsarahonenana à huit heures.