Madagascar: Les BAREA CHAN prêts à nous faire vibrer

C'est donc ce week-end que les férus de football malgaches vont renouer avec la passion de leur sport favori.

Samedi et dimanche derniers, ils ont pu vibrer avec les équipes championnes dans des compétions continentales, mais cette fois-ci, il s'agit des Barea de CHAN qui sont composés de la crème des joueurs locaux. Ils vont affronter leurs adversaires namibiens qui ne sont pas à négliger. La fièvre va donc gagner Mahamasina demain après- midi à l'occasion d'un match qu'on voudrait être spectaculaire.

Ce sont des joueurs talentueux. La CHAN ou Champion d'Afrique des nations a la particularité d'être aux équipes nationales composées uniquement de joueurs du cru, et c'est parmi eux qu'on verra ceux qui brilleront sur le plan international dans l'avenir. Cette équipe a passé avec aisance les tours préliminaires, signe qu'elle est capable d'autres exploits. Leur préparation a été très soignée. Ils savent que les férus de ballon rond voudraient les voir faire un match plein. Certains d'entre eux sont en passe de franchir le pallier qui les mènera vers l'équipe des Barea A.

L'engouement des supporters est réel et ces Barea CHAN vont jouer dans un stade qui ne ménagera pas ses encouragements. Les spectateurs savent que les joueurs de leur équipe ne jouent plus la peur au ventre comme avant . Ils ont du talent à revendre et ils peuvent faire la différence à tout moment. Les coaches qui les ont pris en main sont d'excellents tacticiens. Ils l'ont montré dans les matches précédents où ils ont su mener leurs poulains à la victoire. Madagascar est maintenant à un rang plus convenable à sa valeur dans le classement de la CAF et de la FIFA, et cela devrait donc encore plus donner confiance à nos BAREA CHAN. Demain après-midi, ils vont certainement nous faire honneur. Alefa BAREA CHAN !: