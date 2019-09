Madagascar: Représentations extérieures - Une dizaine d'autres Ambassadeurs de Madagascar encore à nommer

Le poste d'Ambassadeur de Madagascar en Allemagne est parmi les vacants

Les nominations d'Ambassadeurs vont se poursuivre compte tenu de l'importance des pays d'accréditation et du principe de réciprocité dans les relations internationales.

En plus de Rija Rajohnson (France) ; Jean Omer Beriziky (Belgique) ; Camille Vital (Maurice) ; et Yvette Sylla (UNESCO - Paris) qui ont été nommés lors du dernier conseil des ministres, d'autres postes d'Ambassadeurs restent à pourvoir au sein des représentations extérieures de Madagascar. Il y aura au moins une dizaine de fauteuils vacants, entre autres, au 2374, Massachusetts Avenue à Washington D.C. La Grande Ile ne peut se permettre de manquer de représentant aux Etats-Unis qui sont la première puissance mondiale. Même topo avec la Chine qui est la deuxième puissance économique mondiale et non moins le premier partenaire commercial bilatéral de Madagascar, mais aussi soutien potentiel de l'émergence malgache.

Juridiction. Le poste d'Ambassadeur de Madagascar à Berlin doit être également pourvu dans les meilleurs délais, compte tenu des liens séculaires entre les deux pays qui avaient célébré l'année dernière, le 135e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Sans parler du fait que la juridiction de la représentation malgache en Allemagne s'étend à d'autres pays comme la Suède, l'Autriche... où l'on n'a pas les moyens d'avoir des ambassadeurs résidents. Le conseil de gouvernement vient d'ailleurs d'adopter un décret portant modification du décret n°99-606 du 06 août 1999 portant délimitation de juridiction des Représentants consulaires de la République de Madagascar.

Maroc. L'ordre du jour du conseil de gouvernement de mercredi dernier comportait également l'adoption du décret portant création et ouverture d'une représentation diplomatique résidente de Madagascar à Rabat, Maroc. Ce qui laisse supposer la nomination d'un Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence dans le royaume chérifien qui pourrait avoir dans sa juridiction l'Algérie où Madagascar avait une Ambassade à part entière. Au même titre que celle implantée dans d'autres pays comme le Canada, la Russie, l'Inde, la Grande Bretagne, l'Italie, la Suisse... Sans oublier les Représentations permanentes auprès de l'ONU à New York et de l'Office des Nations Unies à Genève. Il y a aussi le Japon où le dernier Ambassadeur vient d'être remercié après avoir été épargné dans un premier temps par la vague de limogeages qui a déferlé sur nos représentations extérieures. Y compris au niveau du Vatican qui est traditionnellement sous la juridiction de l'Ambassadeur résident au 4, Avenue Raphaël à Paris ou de celui la Via Riccardo Zandonai à Rome.