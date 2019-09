Ile Maurice: Judiciaire - Me Johan Moutou-Leckning nommée juge

La gent féminine domine le judiciaire. Sur 20 juges en poste, 12 sont des femmes. À l'instar de Me Johan Moutou-Leckning, Master and Registrar de la Cour suprême, qui a été nommée juge. Elle prêtera serment le lundi 23 septembre 2019 devant le président de la République par intérim, Barlen Vyapoory.

Me Moutou-Leckning a rejoint le State Law Office en 1996 comme Temporary State Counsel. Après 18 ans, elle a été promue Senior Assistant DPP. Cinq ans plus tard, elle a été nommée Master and Registrar de la Cour suprême. Me Mohana Naidu sera, pour sa part, promue Master and Registrar. Me Anjali Ramdim, présidente de la cour intermédiaire côté civil, lui succédera comme Deputy Master and Registrar.