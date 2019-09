Maroc/Algérie: CHAN 2020 - Les Fennecs d'Algérie ultra-motivés face au Maroc

Les matchs du dernier tour préliminaire du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2020) se jouent ce week-end sur le continent. Plusieurs matchs à guichet fermé sont notamment au rendez-vous à l'image du derby, Algérie vs Maroc au nord de l'Afrique.

Le match aura lieu sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida et constituera le match aller d'une double confrontation qui se terminera trois semaines plus tard au Maroc. Une première manche très importante donc pour les Verts d'Algérie qui tenteront devant leur public de faire déjà la différence et prendre une option pour la qualification à cette phase finale du CHAN 2020. Un championnat d'Afrique (CHAN) que l'Algérie n'a plus disputé depuis 2011. Les coéquipiers de Hamroune demeurent très motivés pour tout donner afin d'obtenir une victoire sur un score avantageux qui leur permettra ainsi d'aborder le match retour à Marrakech dans les meilleures conditions possibles.

« La rencontre que nous disputerons avec le Maroc, tenant du titre et dont les joueurs s'entrainent continuellement ensemble, sera certes difficile, mais nous nous sommes bien préparés pour ce rendez-vous en mettant en place un bon plan pour remporter la rencontre, a expliqué le sélectionneur français de l'équipe nationale algérienne des locaux, Ludovic Batilli. Nous avons travaillé sur un projet à court terme pour réaliser notre objectif, et nous serons en mesure d'affirmer que nous avons une bonne sélection et que notre but est de former une équipe compétitive en se focalisant sur l'aspect moral et la concentration pour motiver nos joueurs », a-t-il déclaré.