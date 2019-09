Cote d'Ivoire: Variétoscope 2019 - "Etoile du Guémon" arrache le super prix du concours

Le concours culturel de vacances « Variétoscope » de la première chaîne de Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI1), qui a démarré le 16 août, a connu son apothéose le vendredi 20 septembre 2019, à Abidjan, avec la victoire de Etoile du Guémon.

Le groupe sacré vainqueur est parti ainsi avec le trophée et 2,5 millions de francs CFA de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI). En bonus, il a reçu encore 3 millions de francs et une ambulance d'une valeur de 20 millions de francs CFA offerts par le Premier ministre, Amadou Gon qui était représenté à cette finale par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeunes, Touré Mamadou.

Cinq équipes qualifiées, ont pris part à cette grande finale qui s'est déroulée dans l'enceinte du Palais de la culture de Treichville, pris d'assaut par un public nostalgique et les jeunes qui découvrent pour la première fois ce concours national de danse et de faits de société.

Durant trois heures d'horloge, les différents groupes en compétition, Achikadouwi d'Anyama, Bademanfla de Samatiguila, Etoile du Guémon", Waraba de Grand-Bassam et Dalla de Gbon, se sont livrés de rudes batailles à travers leurs différentes prestations.

Disposant chacun d'une demi-heure pour présenter au public et principalement au jury, les passages pour le morceau imposé, le morceau choix et le fait de société, les compétiteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans l'espoir de s'adjuger le trophée.

Au terme des prestations, Etoile du Guémon a été déclaré vainqueur du grand prix de l'édition 2019 par le jury. Le groupe s'en sort avec un total de 319 points et détient le prix de la meilleure chorégraphie contre 314 points pour Achikadouwi d'Anyama, classé 2e et 254 points pour le Bademanfla de Samatiguila qui malgré cette 3e place, décroche le prix du meilleur narrateur des faits de société. La 4e place est revenue au groupe Dalla de Gbon et 5e au Waraba de Grand-Bassam.

Porteur du message du parrain, Amadou Gon, le ministre Touré Mamadou a exhorté les jeunes à l'excellence et au don de soi. Par la suite, il a présenté les dons du parrain qui s'élèvent à 30 millions de francs CFA, dont 10 millions à repartir aux différents groupes finalistes et la valeur numéraire de l'ambulance, le super prix.

Créé en 1984, par l'équipe de production du "NG 10" dirigée par Barthélémy Inabo Zouzoua et son Co-animateur des années 80-90, Serge Fatoh Eleingan des noms biens connus de la scène de l'audiovisuel, Variétoscope, après avoir conquis les cœurs des téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, avait été interrompue pendant près de 10 ans.

Seize groupes répartis sur quatre manches éliminatoires au départ, étaient engagés pour la conquête du trophée de la reprise.