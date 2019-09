Cameroun: Lutte contre la drogue et le crime - Une mission des Nations unies à la CONAC

«Le président de la Commission nationale anti-corruption, le Révérend Docteur Dieudonné Massi Gams, porte à la connaissance de l'opinion nationale que des experts du secrétariat de l'office des Nations unies contre la drogue et le crime, et des évaluateurs venus de la Sierra Léone et du Vanuatu, procèdent depuis le 25 février 2019, au siège de la CONAC, à l'évaluation de l'implémentation au Cameroun de la Convention des Nations unies contre la corruption.

La délégation des évaluateurs et les experts camerounais des domaines de la lutte contre la corruption et de la justice planchent sur l'internalisation et l'exécution des dispositions des chapitres II et V de ladite convention, qui portent respectivement sur les mesures préventives et le recouvrement d'avoirs. Les travaux s'achèvent le mercredi, 27 février 2019 à 16 heures. La cérémonie de clôture sera présidée par le président de la CONAC».