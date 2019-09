Congo-Brazzaville: Descente parlementaire - Les sénateurs de Pointe-Noire restituent les travaux de la 6e session ordinaire

Le collectif conduit par le vénérable Gabriel Nzambila était face aux conseillers municipaux, le 19 septembre, pour leur rendre compte de la dernière session de la chambre haute du parlement, tenue du 2 juin au 13 août, à Brazzaville.

La descente des sénateurs élus à Pointe-Noire a coincidé avec l'ouverture des travaux de la septième session ordinaire du conseil municipal et départemental de cette ville. Les élus locaux ont été informés des vingt-neuf affaires examinées et adoptées au cours de la sixième session ordinaire du Sénat, entre autres, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur le transport aérien entre le gouvernement de la République du Congo et celui du royaume des Pays-Bas ; le projet de loi relatif aux transactions électroniques ; le projet de loi portant création de la zone économique spéciale d'Oyo-Ollombo ; le projet de loi portant loi d'orientation de l'action sociale ; l'apurement des comptes du Sénat, exercice 2018.

Réagissant après la synthèse des travaux qui leur a été faite, les conseillers municipaux et départementaux de Pointe-Noire ont voulu être édifiés sur la ligne budgétaire de leurs descentes parlementaires; les causes des difficultés rencontrées par la population pour l'obtention d'un passeport à Pointe-Noire ; la découverte du pétrole dans la partie septentrionale du pays ; l'insuffisance de l'offre aérienne occasionnée par l'arrêt de la société d'aviation Ecair ; l'intox pratiquée par certains citoyens mal intentionnés pour mettre à mal la campagne de distribution des moustiquaires imprégnées dans la ville ; le manque d'eau et d'électricité dans certains quartiers; l'opérationnalisation effective de la zone économique spéciale de Pointe-Noire ; etc.

A ces préoccupations, le collectif des sénateurs a apporté des réponses qui ont plus ou moins éclairé la lanterne des conseillers municipaux et départementaux.

Notons que le collectif des sénateurs de Pointe-Noire était composé des vénérables Gabriel Nzambila ; Antoine Loemba ; Bernard Batchi ; Jean Félix Tchicaya ; et Odette Massoussa née Kambila.