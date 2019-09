Ile Maurice: Metro Express - Les escalators les plus longs du pays sont à Rose-Hill

Ils font parler d'eux avant même leur entrée en opération. Les deux escalators de la gare du métro à Rose-Hill fascinent à plus d'un titre. Beaucoup ont hâte de les voir en marche et de pouvoir les tester. Encore un peu de patience ! Le compte à rebours est lancé...

9,5 M de haut, soit l'équivalent de trois étages. 60 marches à l'arrêt. Coût du projet : une coquette somme. Lancement : le 30 septembre. Ce sont les principales informations à retenir sur les deux escalators et l'ascenseur qui seront opérationnels, la semaine prochaine, lors du soft launch du Metro Express. La ville de Rose- Hill est la première à en être dotée.

Pour le moment, ces escaliers mécaniques sont les plus longs du pays. Pour l'ingénieur, Rajiv Deeljore, de Manser Saxon Contracting Ltd, le plus dur est fait. «Le matériel de la compagnie Otis est arrivé depuis fin juillet et nous attendions le feu vert pour démarrer les travaux.» Il fait comprendre que cela a été une question d'assemblage. «Il a fallu monter cet escalier en quatre temps, car les pièces arrivent dans cet ordre. Il a fallu une dizaine de personnes pour cette mise en forme mais, à présent, nous ne sommes que cinq pour compléter les travaux.»

Si l'un des escaliers mécaniques, celui se trouvant en début de gare, est fin prêt, l'autre situé vis-à-vis du bureau du Central Electricity Board (CEB) est en voie d'être complété. «Demain, (NdlR : aujourd'hui), il n'y a qu'un rail à poser et installer les dernières marches. Nous procéderons ensuite à un essai pour voir si tout marche bien. Il ne restera alors qu'à placer l'abri et l'escalier sera fin prêt à accueillir le public.»

En ce qui concerne leur fonctionnement, l'ingénieur précise que non seulement ces escaliers utilisent un nouveau système qui sait gérer l'énergie mais qu'ils sont surtout conçus pour fonctionner en extérieur. Ces deux escalators, de même que l'ascenseur qui se trouve également vis-à-vis du CEB, sont les premiers d'une série. «Nous avons déjà installé un ascenseur à la gare de Richelieu. Nous aurons à poser le même dispositif qu'à Rose-Hill à Curepipe et à Port-Louis.»

En tout cas, ce n'est qu'une question de jours avant que les passagers ne puissent emprunter ces escalators, qui sont pour le moment, les plus hauts de Maurice.

Gare Victoria : lueur au bout du tunnel

Depuis une semaine, la nouvelle gare aménagée à Victoria est sujette à la critique. Toutefois, après quelques réglages, une grande partie des voyageurs arrive à s'y retrouver. C'est le cas de Bijaye Gujadhur. «Dans un premier temps, il a fallu demander aux chefs de gare. Mais par la suite, il n'a fallu que lire les panneaux indicatifs.» Par contre, certains s'y perdent encore, à l'instar de Safeenaz Damry. Elle vient à Port-Louis pour la première fois depuis les changements effectués. «C'est un peu difficile pour moi. J'ai eu à marcher beaucoup. Et j'ai même raté mon autobus pour l'Espérance. Il va falloir attendre encore 55 minutes avant d'embarquer sur le prochain. Je me demande encore comment je vais m'y prendre avec deux enfants en bas âge.» Toutefois, elle espère qu'au bout de quelque temps, elle arrivera facilement à retrouver son chemin.