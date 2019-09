Maroc: Amine Harit - Et le Marocain frappe encore pour Schalke !

Amine Harit offre la victoire à Schalke en fin de match face à Mayence. L'international marocain permet à son équipe de rejoindre Leipzig en tête de la Bundesliga.

Du côté de Schalke 04, on peut rendre hommage à Amine Harit, qui a libéré la Veltins-Arena, vendredi soir, en offrant la victoire à son équipe contre Mayence à la 89e minute. En ouverture de cette 5e journée de Bundesliga, Schalke recevait Mayence et a confirmé sa forme du moment avec une troisième victoire de suite. Le club de la Ruhr l'a emporté 2-1 in extremis grâce notamment à Amine Harit, auteur d'une passe décisive et d'un but dans les arrêts de jeu. Serdar avait d'abord profité d'une magnifique passe de l'international marocain (36e) pour mettre ses partenaires sur de bons rails. Onisiwo égalisait durant la seconde période (74e) mais sans compter sur l'exploit individuel d'Harit à la 89e. Et avec la manière, puisque le joueur formé au FC Nantes a trouvé la faille d'un subtil extérieur du droit, de l'entrée de la surface. Un geste de classe, typique d'un joueur en pleine confiance, puisque l'international marocain, passeur décisif pour Suat Serdar en première période, avait inscrit un doublé à Paderborn (1-5) lors de la journée précédente.

Amine Harit (22 ans) est dans la forme de sa vie avec désormais 3 buts en 5 matches ; des chiffres qu'on n'avait plus vu pour un joueur de Schalke depuis un certain Lewis Holtby lors de la saison 2012-2013. Au classement, l'équipe de David Wagner s'empare provisoirement de la 2e place devant Dortmund et derrière Leipzig.