Ile Maurice: Prison de Beau-Bassin - Une «mystérieuse substance» retrouvée sur Sky to Be

Décidément, on ne fait pas que «dodo» en prison. Alors qu'il est sous les verrous, depuis plusieurs mois, n'ayant pas obtenu de liberté conditionnelle, Jean Patrice Kevin Dina, de son nom de scène Sky to Be, a été retrouvé en possession d'une «mystérieuse substance», qui serait de la drogue...

La découverte a été faite le samedi 14 septembre. Le chanteur et interprète de Dodo Baba ou encore de Ti Kote Ti Kote se trouvait alors en compagnie d'autres «amis» prisonniers et ils se rendaient aux toilettes à la prison centrale de Beau- Bassin. Interrogé à ce propos, Vinod Appadoo, le commissaire des prisons, a affirmé : «Il s'agit d'une petite quantité. Toutefois, la substance a été envoyée au Forensic Science Laboratory car nos officiers ne peuvent déterminer de quelle substance il s'agit exactement. C'est une petite dose... »

Sky to Be a été transféré parmi un autre groupe de prisonniers à la prison centrale de Beau-Bassin. La cour avait décidé lundi 16 septembre, de le garder en cellule. Sa demande de liberté conditionnelle dans le cadre d'une affaire de vol à une station d'essence a été rejetée. Le chanteur, lui, nie les faits qui lui sont reprochés et a plaidé non coupable. Il est incarcéré depuis le 7 mars.