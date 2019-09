Sénégal: À Dakar, polémique autour du livre «L'Histoire générale du Sénégal»

Plusieurs familles de religieux accusent les auteurs de la collection de livres à propos de l'histoire du pays d'avoir commis des erreurs factuelles. Ce vendredi, le porte-parole du khalife général des Mourides a demandé à ce que l'intégralité de l'histoire de la confrérie soit revue par les historiens. Le comité de rédaction reconnaît les erreurs et a décidé de corriger ce qui fâche. Mais un certain nombre est déjà écoulé.

Plusieurs passages du tome 3 de L'Histoire générale du Sénégal : voilà ce qui ne passe pas auprès des chefs mourides. Notamment le parcours et les péripéties de Cheikh Amadou Bamba, le fondateur de la confrérie, puissante au Sénégal.

« Ce sont des erreurs manifestes qui ont été constatées et que nous regrettons sincèrement, et nous présentons nos excuses à toutes les communautés qui se sont senties offensées à travers ces écrits de "L'Histoire générale du Sénégal" », admet El Hadj Ibrahima Ndao, codirecteur du volume concerné.

Les torts sont partagés autour de ces inexactitudes. Le comité de rédaction a eu du mal à accéder aux sources et aux versions des familles religieuses. « C'est vrai qu'on en a rencontré un certain nombre mais ça restait toujours dans le domaine de l'oralité, regrette M. Ndao. On n'a pas eu de documents ou de témoignages écrits nous permettant de pouvoir nous appuyer là-dessus comme nous nous sommes appuyés sur les archives, les sources académiques que nous avons. Et c'est ça qui donne donc ce décalage entre ce qui a été écrit et les réactions que nous avons constatées. Nul n'est mieux placé que ces personnes pour parler de cette histoire. Il faut non seulement qu'ils nous en parlent mais qu'ils nous aident à trouver des sources nous permettant de réécrire par rapport aux autres versions que nous détenons ou en tout cas dont on a entendu parler »

Un millier d'exemplaires est en circulation. Tous seront retirés de la vente avant la publication d'une version revue et corrigée.