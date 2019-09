Soudan: L'arrestation de 18 desperados derrière les événements à Gereida

Gereida — Le Gouverneur de l'État fédéré du Darfour-Sud Maj-Gen. Hashim Khaled Mahmoud, et le Comité de la sécurité de l'État ont inspecté les citoyens de la localité de Gereida afin de s'assurer de la situation après les récents événements malheureux.

S'adressant à la réunion publique de Gereida samedi, il a révélé que les forces de sécurité conjointes avaient réussi à arrêter 18 desperados qui avaient agressé des citoyens et les forces de sécurité et avaient perpétré des actes de pillage, d'intimidation, de mise à mort et de dégradation de l'agriculture.

Maj-Gen. Hashim a souligné ses efforts sérieux pour imposer le prestige de l'Etat et lutter contre la corruption et le népotisme consacrés par l'ancien régime alors que le Comité de la sécurité de l'Etat renforçait la présence des forces conjointes dont ses tâches consistent à collecter des armes et à arrêter les desperados.