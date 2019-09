Seychelles: Une seychelloise lance un nouveau livre, racontant son histoire à travers des poèmes, un pour chaque année de sa vie

Combien d'entre nous n'a jamais envisagé d'écrire un livre sur notre vie ou de raconter notre histoire à travers des poèmes, mieux encore un pour chaque année de notre vie.

C'est ce qu'une seychelloise a fait! '40 years 'est le titre d'un livre récemment lancé de 40 poèmes illustrant les 40 ans de Janine Henriette, auteure seychelloise. Une première pour les îles!

Mme. Henriette, qui utilise le pseudonyme de Ritah, a déclaré qu'elle partageait sa vie avec d'autres par le biais du livre publié à l'occasion de son 40e anniversaire célébré l'année dernière. C'est quelque chose que nous ne voyons pas tous les jours, c'est plutôt des biographies et des autobiographies qui sont généralement écrites, mais l'utilisation de poèmes est en quelque sorte une nouveauté dans la nation insulaire.

«Tout le monde prend le temps de réfléchir à la vie, mais je pense que lorsque vous atteignez l'âge de 40 ans, vous êtes plus mûr et avez vécu suffisamment longtemps pour prendre le temps de retracer votre parcours, étape par étape», a déclaré Mme. Henriette. L'auteure a expliqué qu'elle avait conceptualisé l'idée au début de l'année dernière avant son anniversaire.

«Toutes les bonnes choses qui me sont arrivées et tous les bons moments et souvenirs que je chéris, les moins bonnes choses et les moments douloureux et autres défis. J'ai décidé que je voulais partager mon parcours de vie et pourquoi ne pas rassembler 40 poèmes pour coïncider avec mon 40e anniversaire », a-t-elle raconté.

Mme. Henriette a raconté qu'elle partage l'histoire de sa vie avec les autres par le biais du livre publié à l'occasion de son 40e anniversaire célébré l'année dernière. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Mme. Henriette a ajouté que le produit final est constitué de 40 poèmes différents qui coïncident avec une célébration d'une telle importance.

«Le livre contient des morceaux de ma vie depuis mon enfance, mes années d'adolescence, ma vie romantique, le monde du travail, la maternité, l'expérience de voyage, le parcours pour découvrir et se connecter avec Dieu... et bien plus encore», a expliqué l'auteure.

Mme. Henriette - mère de deux fils - a déclaré que par le biais de cette première publication, elle était déterminée à réaliser ses rêves d'enfance de devenir un écrivain à succès. Ajoutant qu'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours aimé lire et écrire.

«Je me souviens quand très jeune j'ai écrit sur mes sentiments par rapport différentes questions et que je me suis inspirée de poèmes», se rappel Mme. Henriette. Mais qu'est-ce qui a inspiré Mme. Henriette à écrire ces poèmes?

Mme. Henriette dédie le premier poème de sa collection à sa mère, intitulé Danse, mère, rit: Danse, mère, rit. Alors je rayonne de bonheur, Alors que les luttes cessent avec les réverbérations invisibles de ton amour, Et je sens la vibration de l'amour sceller mon destin d'amour sans frontières.

L'auteure confirme que les poèmes qu'elle écrit, autres que décrivant les différentes étapes de sa vie, touchent fortement l'amour sous ses différentes formes.

«En fait, l'amour figure partout dans mon travail, mais c'est pour différentes personnes, dans différentes relations. Le premier que j'ai écrit était pour ma mère, suivi d'un pour mes grands-parents et le troisième était consacré au travail que ma mère avait fait pour nous nourrir et nous vêtir. Elle était mère célibataire et serveuse », a révélé Mme. Jeanine.

L'Association de promotion de la poésie aux Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental - Bling Bling a salué ce livre. «Je suis très excité et j'ai hâte d'obtenir une copie et de le lire», a déclaré jeudi à la SNA, Tony Joubert, président de l'association.

Un autre membre, Stephanie Joubert, a déclaré que «le livre rend hommage à la poésie, car l'auteure a choisi cette forme d'art pour une étape si importante de sa vie, une véritable célébration».

Le livre de Ritah est disponible à l'achat en ligne sur Amazon: Kindle 8 $, livre broché 15 $. Il peut également être acheté avec l'auteur à 11 $. À la fin de ce mois, le livre sera disponible dans les librairies locales.

L'ancienne analyste des stratégies à la Banque centrale, qui travaille actuellement en tant que professeur d'école primaire, a déclaré que le lancement de ces poèmes n'était que le début d'un long et fructueux voyage dans lequel elle s'était lancée en tant qu'écrivaine et qu'elle envisageait une seconde publication dans un avenir proche.