Soudan: 200 000 tonnes de la gomme arabique destinée à l'exportation

Khartoum — Le directeur du Planification et de stratégies de l'Autorité forestière nationale, Abdul Hai Mohammed Sharif a annoncé la production de 500 000 tonnes de gomme arabique 200 000 tonnes à l'exportation, 150 000 tonnes pour la consommation intérieure et 150 000 tonnes en stocks stratégiques au cours de cette année, selon le programme de la production et la promotion des exportations.

Il a ajouté à la SUNA que l'Autorité avait fourni 500 tonnes de semences et 12 000 plants en tant qu'intrants et aides au programme de culture et de replantation, en plus de la sensibilisation et de la vulgarisation.

Il a noté qu'il a existé un programme d'amélioration et de préservation des ressources forestières, notamment la réservation, la réglementation des forêts et la création de plans techniques de gestion forestière. Il a déclaré que 7 millions d'acres de forêts avaient été réservés, indiquant que la couverture végétale représentait 20% de la superficie du pays.

Il a invité le ministre concerné à accélérer l'approbation de la loi forestière et de ses nouvelles politiques, et à soutenir les forêts afin de surmonter les difficultés liées à l'utilisation des terres et résoudre les conflits qui entravent le développement, et adopter des plans pour une utilisation optimale des ressources en terres et des ressources naturelles et agricoles.