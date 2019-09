Ile Maurice: Vishal Joosery - Une étoile montante qui côtoie les stars

Il a commencé à chanter à l'âge de 40 ans. Vishal Joosery, Mauricien qui habite en Angleterre, a su se faire une place au soleil, grâce à son talent certes mais aussi aux encouragements de sa famille et de ses amis.

Tout a commencé il y a sept ans. C'est son oncle qui le pousse à chanter. Il démarre par un répertoire bollywoodien. «Monn sey enn santé ek enn kamarad ki mo ti fek koné, linn propoz pou ed mwa.» Modeste, humble, il avait des doutes sur ces capacités vocales. Toutefois, ces amis, eux, étaient persuadés qu'il avait du talent et qu'il allait faire une percée. L'un d'entre eux lui crée une channel sur YouTube et les vues commencent à pleuvoir.

Un succès auquel il ne s'attendait pas. Aujourd'hui, il n'imagine pas sa vie sans la musique. Il a tout quitté pour s'y consacrer. Chaque semaine, il se produit dans un restaurant indien, Chennai Dosa, à Burkingham. «Les gens viennent et semblent apprécier ma musique, d'ailleurs chaque semaine il y a des Mauriciens qui sont là pour venir me voir... » Vishal a également rencontré des stars, dont Sanjay Dutt et Himesh Reshammiya, au cours de sa vie d'artiste.

Il y a quelques mois, il fait connaissance avec Jerry and The Resistance et Ajitha Murday. Ensemble, ils font un tube qui marche à merveille. «Jerry m'a introduit au seggae hindi. Je suis ravi d'avoir collaboré sur Har Kissi Ko, quand je l'ai joué en Angleterre les gens ont vraiment adoré... »

À Maurice cette semaine, il prépare avec Jerry un autre tube. Restez à l'écoute.