Soudan: Le ministre des AE arrive à New York

New York — - La Ministre Soudanaise des Affaires Etrangères, Asma Mohamed Abdallah, est arrivée à New York pour participer à la 74e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Elle est un membre de la délégation du Soudan, conduit par le Premier ministre Abdullah Hamdok, qui devrait arriver à New York Dimanche soirée.

La délégation soudanaise rencontrera un nombre de Chefs d'Etat, de Hauts Responsables des Nations Unies, l'Administration Américaine et le Secrétaire Général des Nations Unies.

La délégation participera également à plusieurs événements de Haut Niveau, dont certains sur le Soudan, qui passeront en revue le rôle de la Communauté Internationale dans le Soutien au Soudan au cours de la période à venir.

La Ministre des Affaires Etrangères rencontrera les Ambassadeurs Européens, Africains et Arabes, en plus de participer aux Réunions Ministérielles des Nations Unies, du Groupe des 77 et de la Chine et des Ministres des Affaires Etrangères des pays Arabes, Islamiques et des pays Non Alignés.