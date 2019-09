Angola: Plus de 600 investisseurs au Forum "Invest Huila"

Lubango (Angola) — Plus de six-cents entreprises nationales et étrangères ont confirmé leur participation à la deuxième édition du Forum Entrepreneurial d'Investissement et d'Affaires, baptisé « Invest Huila », qui aura lieu du 16 au 17 octobre 2019 à Lubango, principale ville de la province de Huila (sud).

Parrainé conjointement par le Gouvernorat provincial de Huila et l'Association Agropastorale Industrielle et Commerciale de Lubango (AAPCIL), le forum a invité des investisseurs de l'Afrique du Sud, de l'Espagne, des Emirats Arabes-Unis, du Ghana, du Nigeria, de la Pologne, du Portugal, des U.S.A et des pays voisins de la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe.

Des investisseurs argentins, brésiliens, canadiens, chinois, français, italiens, indiens, mexicains et russes sont également prêts à débarquer à Lubango, a précisé samedi au cours d'une conférence de presse, dans la capitale de Huila, le président de l'AAPCIL, Paulo Gaspar.

Selon ce responsable, la classe entrepreneuriale invitée manifeste le désir d'investir notamment dans les secteurs de l'Agriculture, de Formation technico-professionnelle, de l'Industrie et de la Pêche.

Pour la Pêche, les hommes d'affaires souhaiteraient investir dans la province de Namibe, a-t-il expliqué.

Intervenant à son tour, la vice-gouverneure provinciale au secteur politique, social et économique, Maria João Chipalavela, a dit que « Invest Huila » était un espace de captage d'investissements pour les différents secteurs de la vie.

Fortifier le tissu entrepreneurial, en vue de développer la chaîne de valeur dans différents produits de la province, et créer des emplois nouveaux sont les objectifs de cet événement économique, qui survient dans le cadre du Plan National de Développement 2019-2022, a-t-elle souligné.

Rappelons que la première édition du forum « Invest Huila » a eu lieu en octobre 2015.