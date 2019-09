Congo-Kinshasa: [Plus de 279 filets perdus, 15 maisons de pêche brûlées] Tanganyika - L'APFIDOLTA interpelle le ministre de la Pêche et élevage

L'association des pêcheurs des filets dormants du Lac Tanganyika (APFIDOLTA) a saisi, à travers son coordonnateur national Ilunga Mwentha Gabriel, le ministre de la Pêche et élevage, Jonathan Bialosuka Wata, pour revendiquer la restitution de leurs biens saisis et brûlés par les autorités militaires de la province de Tanganyika.

Faisant l'objet de plusieurs tracasseries dans ses différents sites d'activité, l'APEFIDOLTA demande au ministre de tutelle d'interpeller les deux ministres provinciaux qui se sont immiscés dans cette affaire, privilégiant les commerciaux natifs de la province au détriment de leur structure.

Au lac Tanganyika, les activités principales sont la pêche commerciale exercée par les pêcheurs tant industriels qu'artisanaux, la pêche de subsistance ainsi que le prélèvement des poissons d'ornement pour l'exportation. C'est dans cette optique que l'APEFIDOLTA, qui est une synergie des pêcheurs venus du Sud-Kivu, s'est installée dans la province de Tanganyika depuis 2013 afin de mener ses activités commerciales.

Selon Gabriel Ilunga, l'implantation de l'APEFIDOLTA dans cette province n'a pas enchanté les pêcheurs natifs de cette zone (le MPKA et l'ECOPELTA). "La base de ce conflit est la concurrence déloyale. Ces pêcheurs vendaient un bassin de poisson à 180.000 FC alors que nous, nous le vendons à 100.000 FC, voire à 50.000FC. Voyant que nous produisons plus qu'eux et étant des étrangers, ils se sont ligués contre nous, influençant par la même occasion les autorités militaires qui ont entamé des opérations de destructions de nos biens dans nos différents sites de travail. Nous n'avons pas d'autres activités en dehors de la pêche", déplore- t-il.

A l'assaut de mauvaises pratiques

Ces autorités militaires, envoyées par la brigade de l'Agripel, explique Ilunga Gabriel, ont mené une série d'opérations de destructions de biens dans différents sites de l'APEFIDOLTA. Le 7 août 2019, 149 filets dormants ainsi que 15 maisons de pêche ont été brûlées à la plage de Moba/port. La deuxième opération a été effectuée le 8 septembre 2019, à la plage de Wantashe à Kalemie.

Les ministres provinciaux ont ordonné aux militaires de la force navale et aux policiers de détruire les maisons dans lesquelles les pêcheurs gardaient leurs moteurs et filets. 10 moteurs et 59 filets de pêcheurs de Moba en fuite à Kalemie ont été emportés. Enfin, la dernière a été réalisée à la plage de Kimomo, toujours à Kalemie.

Parfois, pour la restitution de leurs biens saisis, renchérit le coordonnateur, les autorités militaires exigent des montants exorbitants mais lorsqu'ils payent, ces agents remettent juste une partie des matériels et une autre est revendue aux pêcheurs du terroir. "Nous avons perdu 3000 USD pour récupérer seulement 10 moteurs et les filets ont été confisqués. Chaque filet a une valeur de 575 dollars", affirme-t-il.

Demande urgente d'intervention

Il sied de signaler qu'au mois de mars 2018, l'APEFIDOLTA avait reçu une autorisation provisoire de fonctionnement du gouverneur sortant, Richard Ngoy Kitangala et ce, dans le but de leur permettre d'exercer en toute quiétude. Au ministère national de la pêche à Kinshasa, cette association avait réussi à obtenir le certificat national d'enregistrement et au ministère de la Justice et des gardes des sceaux, une requête d'obtention de la personnalité juridique a été introduite. "Nous avons tous les documents officiels nécessaires qui nous permettent d'exercer en toute liberté dans toute l'étendue de la République Démocratique du Congo mais malgré cela, nous subissons toujours des tracasseries", lâche Ilunga Gabriel.

Au vu de cette situation, l'APEFIDOLTA revendique la restitution de ses biens qui sont de «bonne qualité» et demande à l'actuel ministre de la Pêche et élevage, Jonathan Bialosuka d'intervenir.

Pour rappel, Cette structure existe depuis 2013 et à cause des multiples tracasseries dont elle fait l'objet, elle n'a pas eu le temps nécessaire de s'organiser. Elle exerce ses activités dans 26 plages avec 685 unités.