Congo-Kinshasa: Clôture de la 4ème édition de la Foire Agricole - PAPAKIN satisfait de la promotion et vente de ses produits

Après une semaine full, les rideaux ont été tirés à la 4ème édition de la Foire Agricole Internationale de Kinshasa, qui s'est tenue, du 16 au 21 septembre, dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa. C'est le Vice- Gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Néron Mbungu, qui a clôturé ces assises.

Ayant pris une part active à ce rendez-vous, le Programme d'Appui aux Pôles d'Approvisionnement de Kinshasa en Produits Vivriers et Maraichers (PAPAKIN), qui avait installé son stand et exposé les différents produits de trois pôles de production du pays, dont il assure l'encadrement, présente un bilan satisfaisant quant à la promotion et la vente de ses produits exposés au cours de cette période. A savoir, les produits vivriers, maraichers ainsi que des aliments transformés.

Ayant installé son stand avec pour objectif la valorisation du secteur agricole congolais durant cette foire, Papakin en sort satisfait des résultats qui en découlent. Six jours durant où les deux pôles de productions basés dans les provinces de Kinshasa, Kongo Central et du Kwilu, tous soutenus par ce programme, ont exposé les différents produits vivriers et maraichers, fruit de leurs efforts.

Ce temps passé à la foire n'aura pas été vain. Car, il a produit un bilan positif quant à la promotion et à l'écoulement de leurs aliments notamment, des fruits et légumes, le lait de soja et huile de palme de bonne qualité appréciés par les participants. Suite à ce merveilleux rendement, Rigobert Mulenda, Ingénieur horticole de Papakin n'a pas hésité d'exprimer sa joie et a déclaré que l'agriculture doit demeurer à l'épicentre de l'alimentation congolaise.

Pour ce faire, la tenue de la foire a permis de redonner une position à l'agriculture congolaise, car celle-ci est le socle de l'alimentation. Prônant l'investissement dans la population rurale, plusieurs innovations sont mises en place en vue de vulgariser de nouvelles méthodes de production.

Par ailleurs, le Programme d'appui aux pôles d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraichers, se félicite aussi du soutien du Gouvernement dans cette lutte, et dans leurs différents projets.