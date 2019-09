Congo-Kinshasa: En marge de la visite de Félix Tshisekedi en Belgique - Africa Reconciled souhaite voir cette rencontre augurer une nouvelle ère entre les deux Etats

Organisation de droit congolais à caractère culturel, social et éducatif, AFRICA RECONCILED s'est réjoui de la visite du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi en Belgique depuis le 16 septembre 2019, dans le cadre de la normalisation de la coopération bilatérale entre la République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique.

Elle émet, par ailleurs, le vœu de voir cette rencontre augurer une nouvelle ère entre les deux Etats et recommande à ces 2 Etats d'identifier des objectifs clairs dans le cadre de cette coopération et les insérer dans une logique SMART afin de permettre à la société civile de suivre l'état de concrétisation desdits objectifs.

Dans sa perspective de soutenir le développement des leaders intègres qui respectent et valorisent chaque individu dans la communauté et qui placent les besoins de la population au-dessus de leurs propres besoins, Africa Reconciled s'est dite satisfaite de cette visite de Félix Tshisekedi et a salué la volonté de la Belgique d'appuyer la réforme du secteur de sécurité en République Démocratique du Congo par le truchement d'un accord de coopération militaire. Elle tient, de ce fait, à attirer l'attention de l'opinion publique congolaise et belge sur les défis de la RD. Congo en mettant un accent particulier sur les défis sécuritaires et celui du développement.

Le félicitant, par ailleurs, pour son élection à la tête de la RDC, Africa Reconciled demande au Chef de l'Etat de matérialiser son discours tenu lors de son investiture, devant les milliers de congolais mettant ainsi un accent particulier sur le changement.

S'engager dans les réformes de gouvernance

Dans un communiqué publié le weekend passé, Africa Reconciled encourage vivement la République Démocratique du Congo et la Belgique à s'engager dans les réformes de gouvernance nécessaires dans le but de créer une armée répondant mieux aux besoins des exigences sécuritaires.

Dans sa mission de fournir notamment aux jeunes des ressources afin d'exploiter leurs potentiels, cette organisation souhaite voir la Belgique orienter son appui vers d'autres secteurs clés tels que la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire.

Elle recommande aux deux Etats d'identifier des objectifs clairs dans le cadre de cette coopération bilatérale et les insérer dans une logique SMART afin de permettre à la société civile de suivre l'état de concrétisation desdits objectifs. Aussi, elle encourage la Belgique par rapport à sa position au sein de l'Union Européenne, afin d'influencer d'autres décideurs européens à agir dans le même sens en faveur de la RD. Congo.

Elle propose, en même temps, dans le domaine précis de la coopération au développement, la prise en compte de deux approches. D'un côté, la responsabilisation des acteurs nationaux et locaux afin de réduire la logique paternaliste souvent portée dans le cadre des coopérations bilatérales nord-sud. Et de l'autre côté, la réduction progressive de la dépendance de la République Démocratique du Congo à l'aide publique au développement belge, à travers des projets et programmes intégrés car, les programmes verticaux renforcent sensiblement les liens de dépendance.

Epine dorsale

Pour ce qui est de l'angle sécuritaire, "le rétablissement de la sécurité est une condition sans laquelle le développement de la RDC ne peut être envisagé", lit-on dans le communiqué d'Africa Reconciled, signé par son Directeur exécutif, Pascal Mugaruka. Raison pour laquelle, elle encourage vivement la RDC et la Belgique à s'engager dans les réformes de gouvernance nécessaires en vue de créer une armée répondant mieux aux besoins des exigences. "La République Démocratique du Congo est depuis plus de deux décennies, confrontée aux multiples défis. Particulièrement, le silence coupable du régime sortant de Kinshasa face aux défis sécuritaires, a fait que le congolais, en général, perde tout espoir de vivre», rappelle-t-elle. Ces défis ont affecté sensiblement le congolais tant du pays que de l'étranger. Elle attire donc l'attention du Chef de l'Etat sur le fait que le défi sécuritaire est considéré comme l'épine dorsale du mal congolais et constitue la porte d'entrée des autres secteurs de la vie nationale.

Missions

Africa Reconciled est une organisation de droit congolais à caractère culturel, social et éducatif. Elle vise la Réconciliation, la Paix, la Non-violence Active, le développement, la transformation des conflits et l'unité de l'Afrique, en général, et de la RDC, en particulier. Créée le 10 Janvier 2011, cette structure est née du constat de ses visionnaires, de l'état dans lequel les communautés Africaines, en général, et celles de la RD. Congo, en particulier, évoluent. Surtout observant le manque de vraie réconciliation à tous les niveaux.

Africa Reconciled milite pour la réconciliation, transformation des conflits et l'unité de l'Afrique et de la RDC. Elle a pour mission de fournir aux Jeunes et aux Femmes Africains des ressources afin d'exploiter leurs potentiels, développer leurs connaissances et atteindre ainsi le développement humain indispensable. « Excellence, justice, intégrité et unité » constituent leurs valeurs.