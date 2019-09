Afrique: 7e réunion du comité exécutif de la FAAPA, à partir de mercredi à Praia

Dakar — La fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) organise la 7e réunion de son comité exécutif, du 25 au 28 septembre à Praia, au Cap-Vert, a appris l'APS.

Ces assises se tiendront en présence du président de la FAAPA et directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, de Thierno Birahim Fall, directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS) et d'une huitaine de leurs homologues.

Les travaux de ce 7e comité exécutif qu'accueille l'agence capverdienne de presse "Inforpress" porteront essentiellement sur l'adoption du Rapport d'activités 2018-2019 de la FAAPA, de celui de sa dernière Assemblée générale, de l'attribution du "Grand Prix de la FAAPA" pour les meilleures productions (article, vidéo et photo).

Il s'agira également d'échanger sur la contribution de chaque agence membre au site web de la FAAPA (www.faapa.info), sur l'état financier et les cotisations des agences de presse.

Praia (Cap-Vert) accueille cet exercice après Abidjan (Côte d'Ivoire, en 2017), Brazzaville (République du Congo, en 2018 et Rabat et Casablanca (Maroc).

Créée le 14 octobre 2014 à Casablanca par les directeurs généraux et responsables d'agences de presse réunis en assemblée générale, la FAAPA se veut une plateforme professionnelle pour "promouvoir l'échange d'expériences, d'informations et produits multimédia ainsi que l'échange d'idées et de réflexion sur l'avenir des agences de presse".

Elle œuvre à définir le rôle que les agences doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives, en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le contexte de la mondialisation et à l'ère du multimédia.

La Fédération s'est fixée pour objectifs d'asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse, outre la contribution à consolider la libre circulation de l'information ainsi que le renforcement de la coopération et de la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.

Pour atteindre ses objectifs, la FAAPA tient annuellement une Assemblée générale et deux réunions du Conseil exécutif.