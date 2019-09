Congo-Kinshasa: Combattre l'obscurantisme pour construire un Etat de droit

Le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, entend faire du pays un Etat de droit. Mais instaurer un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit n'est possible que si le peuple possède le savoir à même de l'affranchir de l'obscurantisme, principal obstacle à son émancipation.

L'Etat de droit ? On en parle à tout va en RDC. A force, ce concept tend à se transformer en un slogan médiatiquement accrocheur mais vide de sens. On peut ainsi se demander si les Congolais ont la connaissance exacte de cette notion théorisée à outrance par Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le père de l'actuel président de la République. Rien n'est moins sûr.

L'Etat de droit est une caractéristique essentielle d'un Etat démocratique. Ce concept juridique, philosophique et politique implique la prééminence du droit sur le pouvoir politique dans un Etat et que tous, gouvernants et gouvernés, doivent obéir à la loi.

La condition fondamentale de l'Etat de droit est la reconnaissance de la suprématie de la loi sur la volonté de celui qui détient le pouvoir. Elle présuppose l'existence effective de libertés individuelles et collectives et l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis d'autres organes de l'Etat. Ceux-ci ne peuvent agir que sur la base et dans les limites des règles qui s'imposent à eux tandis que dans l'Etat de police, malgré l'existence des règles, les organes de l' Etat agissent selon leur bon vouloir sans être tenu au respect des règles qu'ils ont pourtant édictés. Et là, c'est le drame que vit peuple congolais.

Comment appréhender cette notion si on n'est pas formé, informé et averti ? Le remède à mieux cerner la magie des mots étant le savoir, dont l'importance va crescendo au XXIe siècle, le manque de connaissances ou d'aptitudes reproductibles, acquises par l'étude ou l'expérience, conduit indubitablement à l'obscurantisme. Dans ce cadre, l'école a une place importante.

DOCTRINE DANGEREUSE

L'obscurantisme est le meilleur moyen de gouvernement qui ait jamais été imaginé. Il consiste à plonger le cerveau humain dans un état spécial, dans une sorte de stupeur ou d'atrophie. Ce comportement rétrograde est plus néfaste encore que l'ignorance. L'ignorant est un homme qui ne sait pas, qui manque de connaissance. L'obscurantisme ne se limite pas à laisser en friche l'intelligence humaine, il cherche à l'asservir et à l'émasculer. C'est une doctrine dangereuse qui prétend que le peuple n'a pas besoin d'éducation et qu'il n'est pas nécessaire de s'instruire pour faire son salut.

En RDC, les pasteurs des Eglises de réveil le pratiquent avec enthousiasme lorsqu'ils affirment » Nous n'avons besoin d'aucune science après le Christ, ni d'aucune preuve après l' Evangile; celui qui croit ne désire rien de plus « . Tout ce qui est susceptible d'ouvrir les yeux à l'individu, tout ce qui lui permettrait de revendiquer son droit à l'existence est banni. L 'obscurantisme est la base même et le fondement de la résignation.

Ces » églisettes » ou » Bizambi-zambi « , qui prolifèrent sur tout le territoire national, ont barré la route au progrès des idées. Elles assurent que le seul souci honorable pour les parents est de donner à leurs enfants une instruction religieuse. Le Ciel d'abord, la Terre ensuite. L' Eternité avant tout, car la vie terrestre est une chose si éphémère! Les intelligences sont ainsi empoisonnées par des dogmes obscurs et fantaisistes.

La classe politique congolaise, qui privilégie ses intérêts au détriment de ceux du peuple, n'en a cure de l'émancipation d'une certaine catégorie de population. Les oubliés de l'histoire.

FORCES INTELLECTUELLES NÉGLIGÉES ET SACRIFIÉES

A quoi bon s'instruire ? C'est une question que l'on est en droit de se poser. Les adeptes de l'obscurantisme , qui pullulent dans les sphères religieuse et politique en RDC, n' y trouvent aucune importance. L ' école -où l'on acquiert la science- ne sert à rien, car on peut être parfait cultivateur sans connaitre un mot d'histoire ou de géographie. Pour être tapissier , métallurgiste ou maçon, l'étude de la littérature et des sciences naturelles est loin d'être indispensable, on peut aussi réussir dans la facilité, « Coop », d'où le concept » Chance eloko pamba « ... C'est avec de tels arguments que, pendant des décennies, les Congolais sont parqués dans la médiocrité, sans pouvoir s'éclairer ni s'affranchir.

Qui pourrait dire l'étendue de ce gaspillage de forces intellectuelles négligées et sacrifiées à dessein ? Si la science avait été favorisée, le peuple encouragé à s'instruire, à se former, les enseignants bien payés et les édifices scolaires bien entretenus, le pays serait en avance de plusieurs années sur la situation présente et sans doute libéré depuis longtemps de l'affreuse barbarie qui déshonore le Congo d'aujourd'hui.

Pour sortir de l'obscurantisme, il suffit d'avoir la volonté de voir clair et de s'émanciper. Et cela passe inévitablement par l'école. Félix Tshisekedi, qui entend faire de la gratuité de l'enseignement fondamental son cheval de bataille, devra alors trouver les voies et moyens d'en faire une réalité concrète, et non pas simplement un slogan. La construction d'un Etat de droit, pour un Congo digne et prospère, est à ce prix.