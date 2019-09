Burkina Faso: AG de l'AJSB - Rendez-vous le 18 octobre prochain pour la "Nuit des champions"

L'Association des journalistes sportifs du Burkina a tenu le samedi 21 septembre 2019 dans la cité du «Cavalier rouge», sa troisième Assemblée générale ordinaire sous l'ère Jérôme Tiendrebéogo (l'actuel président). Au cours de cette AG, les membres de l'AJSB ont mené le débat sur plusieurs questions notamment, le bilan financier et moral de la saison écoulée, la désignation des champions de l'année sportive 2019 et bien d'autres sujets.

Sur le bilan financier dressé par la trésorière, Christelle Paré, les membres ne pouvaient qu'en être fier, d'autant plus que malgré la rareté des partenaires financiers, la jeune et dynamique équipe conduite par Jerôme Tiendrébéogo a réussi à organisé toutes les activités statutaires de l'AJSB et surtout, réussir à avoir plus d'une dizaine de millions dans les caisses de l'association. " Il était important pour nous de faire le bilan moral et financier de cette saison et soumettre ces bilans à l'approbation de nos membres parce que ce devoir de redevabilité fait la crédibilité de l'AJSB et nous nous rejouissons que cela soit accepté et adopté par l'ensemble des membres. Nous avons également élu nos sportifs de la saison qui seront récompensés lors de la nuit des champions AJSB. A côté de ces sportifs, nous avons également désigné des personnalités qui ont accompagnées le sport d'une manière ou d'une autre durant la saison", a précisé le président Jerôme Tiendrébéogo.

En termes de perspectives, l'AJSB entend travailler à avoir un siège, à la création de son site web et surtout, à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres à travers des partenariats avec plusieurs structures à l'image de la compagnie de transport Rahimo qui offre déjà un demi tarif à tous les membres de l'association sur les trajets Ouaga-Bobo-Dioulasso et Bobo-Dioulasso-Banfora. La nuit des champions AJSB, est quant à elle prévue pour le vendredi 18 octobre 2019 dans la salle des banquets de Ouaga 2000 avec de nombreuses surprises.

Meilleurs sportifs AJSB 2019

1. Athlétisme : Maryam Bancé (RCB)

2. Badmilton : Jules Maré (Degamssom)

3. Cyclisme : Paul Daumont (AS Bessel)

4. Escrime : Leslie Bado (Kaya)

5. Football : Mody Cissé (Rahimo FC)

6. Gymnastique : Abel Millogo (Ouaga)

7. Handball : Boris Drabo (USFA)

8. Haltérophilie : Aboubacar Zina (Bobo)

9. Handisport : Thierry Boma Paré (Handicap Solidaire)

10. Hockey sur gazon : Jean Philippe Bakala (Gounghin Hockey club)

11. Karaté DO : Gloria Guissou (Avenir Club)

12. Kung FU Wushu : Abi Coulibaly (Sagesse Kung fu)

13. Lutte : Drissa Zon (Hauts Bassins)

14. Tennis : Joël Médah (Diaspora CI)

15. Maracana : Maga Oulé Diabaté (Tampouy Maracana)

16. Natation : Khaled Sawadogo (Kossouka)

17. Pentathlon moderne : Axelle Bayala (Réo)

18. Rugby : Kassum Démé (Lions Bobo)

19. Sport Équestre : Zéidane Tar (Écurie Neema)

20. Taekwendo : Ali Coulibaly (Bobo)

21. Tennis de table : Ousséni Tapsoba (Ouaga)

22. Vovinam Viet Vo Dao : Hamidou Zongo (Koudougou)

23. Vo Viet Nam : Boukary Rouamba (Campus Ouaga)

Loisirs

Jeu de dames : Alexandre Nombré (CJD 25)

Pétanque :Yves Bako (Arc-en-ciel)

Scrabble : Abdoul Karim Ouandaogo (Bobo)

Personnalités AJSB

1. Rahim Ouédeaogo (fondateur Rahimo FC)

2. Mairie de Nagrégo

3. Tinbo Zongo (président de la Fédération burkinabè de Taekwondo)

4. Joseph Zougmoré, formateur cyclisme (Naaba Saplima de Koupéla)

5. Hugues Fabrice Zango (Athlète)

Il faut noter que les fédérations de basket-ball, le base-ball, la boxe, le judo et le volleyball qui n'ont pas tenu leurs championnats à temps, n'ont pas été pris en compte par l'Assemblée Générale de l'AJSB.