Cote d'Ivoire: Si le PDCI est au 2ème tour en 2020, ce qui se passera (Affi)

Le 1er congrès extraordinaire de la Jeunesse du Front populaire ivoirien (FPI) a été ouvert, le samedi 21 septembre 2019 au palais de la culture (salle Anoumabo) par le président du parti Pascal Affi N'guessan.

À cette occasion, Pascal Affi N'guessan a commenté trois sujets de l'actualité politique nationale, notamment la plateforme créée par Henri Konan Bédié, la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) et l'appel de la procureure de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda.

Le président du FPI considère la Coalition PDCI-RDA/FPI, qui a organisé un meeting le 14 septembre dernier, comme un "faux départ" pour l'opposition ivoirienne : « L'ambition que nous avons nourrie en entreprenant des démarches auprès du président Henri Konan Bédié et du PDCI-RDA en vue de la mise en place de cette plateforme de l'opposition a accouché d'une souris.

On ne peut pas rassembler dans l'illégalité et dans la division. Or ce qui nous a été donné de voir a été un faux départ pour l'ensemble de l'opposition. C'est pourquoi nous espérons que les uns et les autres changent leur fusil d'épaule, et que la véritable plateforme de l'opposition, celle qui va créer les conditions de la victoire en 2020 se mette en place dans les semaines et mois à venir (... )

Que nous le voulions ou pas, nous devons nous rassembler. Aujourd'hui, si possible, mais demain, si nécessaire (... ) Aucun parti ne peut accéder au pouvoir sans une alliance et 2010 l'a prouvé. Cette vérité politique est le fondement de la naissance du RHDP, en 2005, parce qu'à cette époque les dirigeants des partis membres ont bien compris que l'élection présidentielle de 2010 serait tranchée dans le cadre d'une alliance.

Sans cette alliance, et le soutien de la communauté internationale, nous serions encore au pouvoir. Mais depuis 2010, le paysage politique de la Côte d'Ivoire n'a pas notablement changé, en termes de positionnement politique des électeurs.

Le paysage a changé en termes de récomposition au sommet des partis politiques (... ) Quel que soit le cadre dans lequel on va aux élections de 2020, en cas de 2ème tour, nous serons obligés de nous rassembler.

Si c'est nous qui sommes au 2ème tour, les autres partis dans le cadre de notre alliance nous soutiendront, notamment le PDCI.

Si c'est le PDCI qui est face au RHDP au 2ème tour, ils vont nous trouver où nous nous trouvons. Si nous sommes dans un trou, ils nous trouverons dans notre trou pour que nous les soutenions afin que nous gagnions ensemble pour gouverner ensemble ».