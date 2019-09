Afrique: CHAN 2020 - Le Togo y est presque, la RDC et le Zimbabwe s'en rapprochent

Dix rencontres aller du dernier tour de qualifications se sont jouées dimanche 22 septembre. La performance la plus brillante est à mettre au crédit du Togo, net vainqueur de Nigeria (4-1). Ça sent bon aussi pour le Zimbabwe, vainqueur du Lesotho (3-1), et pour la RDC, qui l'a emporté en Centrafrique (2-0).

Le Cameroun, pays-organisateur, attend de savoir quels seront les 15 autres qualifiés pour le Championnat d'Afrique des nations 2020. Le dernier tour des éliminatoires a débuté, et après les cinq rencontres jouées samedi, dix autres ont eu lieu un peu partout sur le continent ce dimanche 22 septembre : trois dans la zone Ouest B, deux dans la Zone Centrale, deux dans la Zone Centrale-Est et trois dans la zone Sud.

Le Togo touche au but, le Ghana s'en rapproche aussi (zone Ouest B)

La sélection togolaise est toute proche de sa première participation au CHAN. A Lomé, les Eperviers locaux ont livré un gros match face aux finalistes de la dernière édition, le Nigeria (4-1). Et même si les Super Eagles ont ouvert le score grâce à Ibrahim Sunusi, le Togo ne s'est pas affolé et a rapidement égalisé par l'intermédiaire de Richard Nane. En second période, le même Nane a donné l'avantage aux siens après l'heure de jeu, et le Togo a corsé l'addition dans les 20 dernières minutes. Une victoire nette donc pour eux, et une lourde défaite pour le Nigeria qui aura fort à faire pour inverser la tendance au match retour en octobre.

La Côte d'Ivoire, elle, va également devoir se sublimer si elle veut disputer le CHAN pour la cinquième fois. A mi-chemin du dernier tour, les Eléphants sont éliminés. Dimanche, ils se sont inclinés à Niamey face au Niger (2-0). Les Nigériens ont frappé en fin de première période grâce à un penalty d'Idrissa Garba, et Abdoul Aziz a marqué un second but importantissime dans le temps additionnel sur penalty.

Enfin, le Ghana risque de manquer son troisième CHAN de rang. Les Black Stars ont perdu à domicile face au Burkina Faso dans les derniers instants (1-0). Yannick Pogningo a inscrit un but assassin à la 90+4e.

La RDC très bien partie (zone Centrale)

Deux fois titrée (2009 et 2016) mais éliminée très vite dans les éliminatoires du CHAN 2018, la RDC se rapproche du Cameroun. A Bangui, les Léopards ont battu la République Centrafricaine (2-0). Joël Beya a ouvert le score au coeur du premier acte. Puis, Jackson Muleka, passeur décisif sur le premier but, s'est mué en buteur en fin de rencontre.

Des buts, du spectacle, mais pas de vainqueur, en revanche, dans le match entre la Guinée Equatoriale et le Congo (2-2). Tout reste à faire donc pour le match retour, mais les Congolais tireront peut-être profit de ces deux buts inscrits à Malabo.

Le Rwanda et le Soudan brillent à l'extérieur (zone Centrale-Est)

Il valait mieux évoluer à l'extérieur dans la zone Centrale-Est ce week-end. Après le net succès de l'Ouganda au Burundi samedi (0-3), le Rwanda et le Soudan ont également gagné loin de chez eux, mais à chaque fois sur le score plus modeste de 1-0. D'un retourné acrobatique, Ernest Sugira a donné la victoire aux Rwandais en Ethiopie à l'heure de jeu. Et Yasir Mozamil, avec de la réussite, a marqué le but du succès soudanais en Tanzanie, à l'heure de jeu lui aussi. L'attaquant a d'abord trouvé le poteau, mais le ballon lui est revenu et il a cette fois fait mouche.

Le Zimbabwe avec autorité, Madagascar proche de sa première (zone Sud)

Le Lesotho devra réaliser un miracle au match retour pour renverser le Zimbabwe. Le but de Hlompho Kalake dans le temps additionnel sera peut-être déterminant pour le petit pays qui n'a encore jamais joué une phase finale de CHAN. Mais il y aura quand même un retard de deux buts à rattraper après la victoire du Zimbabwe à domicile (3-1). Prince Dube a vu double et Wellington Taderera a corsé l'addition pour les Warriors zimbabwéens, qui ne devront quand même pas baisser leur garde au retour.

Après une première CAN - très réussie par les Barea -, un premier CHAN ? Madagascar a fait un pas vers la qualification pour la phase finale en battant la Namibie (1-0). Les Namibiens auront l'avantage du terrain au retour. En revanche, l'Eswatini a perdu à domicile face à la Zambie (1-0). Le pays, quart de finaliste du CHAN 2018, partira avec un handicap à remonter.