Cote d'Ivoire: Enrôlement de 3000 militants à Port-Bouët Adiko Roland, SE chargé des Elections - « Soyez confiants, nous gagnerons en 2020 »

« Cette initiative est heureuse et se situe dans les objectifs principaux fixés par le Pdci-Rda. Je vous exhorte à maintenir ce créneau. (…) Le secrétaire exécutif en chef m'a chargé de vous dire que vous êtes sur le bon chemin pour peser d'un poids très lourd dans la victoire du Pdci en 2020. Larécompense est toujours au bout de l'effort.

Chers nouveaux militants, soyez les bienvenus dans notre maison commune, le Pdci-Rda, vous avez fait le bon choix et vous avez tout à fait raison. Le Pdci est, aujourd'hui, le parti qui suscite l'espoir des Ivoiriens. Chacun des partis politiques significatifs dans ce pays a exercicéle pouvoir d'Etat. Depuisle coup d'Etat de 1999 qui a écarté injustement le Pdci-Rda du pouvoir, la Côte d'Ivoire a perdu la paix.

Le peuple ivoirien est plus que jamais divisé. Les Ivoiriens croupissent de plus en plus sous la misère. Combien de parents d'élèves aujourd'hui ont fini de boucler la rentrée scolaire de leurs enfants ?Les paysans font face cruellement à la mévente de leurs produits agricoles. L'école publique ivoirienne fait face à la croissancedémographique.

Aujourd'hui, les déchets scolaires, les déscolarisés, nourrissent de bandes d'enfants que nos gouvernants appellent les enfants en conflit avec la loi. En dehors de quelques ouvrages routiers faits à Abidjan pour plaire aux bailleurs de fonds, le réseau routier ivoirien est aujourd'hui dans un état de dégradation avancée.

L'insuffisance des structures de santé, le désordre de l'occupation des terres et des forêts classées, les conflits intercommunautaires qui s'ensuivent, voici le visage de notre Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien sait aujourd'hui, qui a fait quoi et qui est capable de quoi. (…) Les Ivoiriens attendent le Pdci-Rda pour le retour à une vraie paix, qui soit durable, pour la cohésion entre tous les fils et toutes les filles du pays.(…) Franchissez vite le pas afin de vous mettre sur la liste électorale.

Aidez, à votre humble niveau, parrainez un ou deux autres Ivoiriens pour qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale. Soyez confiants, nous gagnerons en 2020 (…) »