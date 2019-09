Burkina Faso: Journée internationale de la Démocratie - La participation citoyenne au cœur d'un panel initié par le CGD

Les débats de ce dialogue démocratique ont porté sur trois sous points. Le premier sur « la participation des citoyens à la démocratie au Burkina : leurre ou réalité » a été animé par le Contrôleur d'Etat de l'ASCE- LC, Luc Marius Ibriga. Le deuxième axé sur « l'état des lieux de la participation des femmes et des jeunes au Burkina Faso » a été développé par Martine Yabré, consultante en genre et développement. Le troisième thème a quant lui été animé par Bassolma Bazié, secrétaire général de la Confédération général du travail du Burkina (CGT-B). Il portait sur « l'action syndicale au Burkina Faso : une forme de participation ou un frein à la gouvernance ? ».

Tous les trois acteurs ont analysé spécifiquement l'état de la participation des différentes couches socioprofessionnelles à l'enracinement de la démocratie au Burkina Faso. Pour le directeur exécutif du Centre pour la gouvernance et la démocratie (CGD), Thomas Ouédraogo, la participation des citoyens constitue un facteur important pour l'enracinement de la démocratie.

« Le Burkina Faso est très attaché à la démocratie et c'est ce que les résultats des études sur la démocratie portées par le CGD tentent de démontrer à tout moment. Nous sommes demandeurs de formules d'inclusion et c'était une bonne occasion d'en parler et de discuter (... ) La démocratie implique la liberté mais suppose aussi la responsabilité et c'est ce que nous avons voulu faire connaitre aujourd'hui en communiant aussi avec tous ceux qui sont morts pour la démocratie. Nous pensons à toutes ces victimes qui ont voulu défendre la démocratie mais qui sont tombées depuis notre existence » a laissé entendre le Thomas Ouédraogo.

Une pensée spéciale a été faite à toutes les personnes qui ont perdu la vie au cours de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance au putsch manqué de septembre 2015.

Selon les Nations Unies, la célébration de la Journée internationale de la démocratie nous offre l'occasion de rappeler que c'est le peuple qui est au cœur de la démocratie. Fondée sur l'inclusion, l'égalité de traitement et la participation, la démocratie est un pilier fondamental de la paix, du développement durable et des droits humains.

« En cette Journée de la démocratie, j'exhorte tous les gouvernements à respecter le droit à une participation active, concrète et effective et je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent inlassablement en faveur de cette noble cause » a dit António Guterres, le secrétaire général de l'ONU.

En rappel, le choix de la date du 15 septembre pour célébrer cette journée a été effectué par l'Organisation des Nations Unies et correspond à l'adoption, en septembre 1997, de la Déclaration universelle sur la démocratie. Cette Déclaration pose les principes constitutifs d'une démocratie et définit les caractéristiques et les fonctions d'un gouvernement démocratique.