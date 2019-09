Burkina Faso: 74e session de l'ONU - Le président du Faso s'exprimera ce mardi 24 septembre 2019

A la tribune des Nations unies, le président du Faso s'exprimera ce mardi 24 septembre 2019, sur des questions d'actualité.

En marge des travaux de l'Assemblée générale, le président Roch Marc Christian Kaboré participera à plusieurs rencontres de haut niveau et s'entretiendra avec de hautes personnalités dont le Secrétaire général de l'ONU, Monsieur Antonio Guterres, et des partenaires au développement. Demain lundi, le chef de l'Etat échangera en début de soirée, avec ses compatriotes vivant à New York.

Sur l'ensemble de son programme, il a entamé, dès son arrivée, une séance de briefing avec les ambassadeurs auprès des Nations-unies et à Washington, respectivement Eric Tiaré et Seydou Kaboré, et de toute la délégation burkinabè.

Direction de la Communication de la présidence du Faso

*Le titre est de la rédaction