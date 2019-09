Ile Maurice: Flacq - Deux policiers accusés de séquestration et de vol

Une histoire de séquestration, de sous et de policiers. C'est ce qu'un homme âgé de 43 ans a raconté dans sa déposition au poste de police de Flacq hier, dimanche 22 septembre.

Dans sa déposition, le quadragénaire, habitant à Rivière-Sèche, a expliqué qu'il a été contacté par une policière affectée à la police de l'Environnement à travers Facebook il y a quelques temps. Cette dernière voulait se rendre au Canada et sollicitait l'aide de la victime. Pour entamer les démarches, l'homme lui demande Rs 2 000. Puis, au mois d'août de cette année, l'habitant de Rivière-Sèche a été a contacté par un autre policier pour les mêmes raisons. Cette fois ci, les frais administratifs s'élèvent à Rs 2 800.

Mais samedi dernier, la policière change d'avis. Elle ne souhaite plus quitter le pays et demande le remboursement des Rs 2 000. La victime va à la rencontre de la policière et lui rend son argent. Une heure après, c'est le deuxième policier qui appelle le quadragénaire pour lui signifier son intention ne de pas aller de l'avant avec les démarches et de lui rendre son argent. L'homme se déplace une deuxième fois pour le remboursement, et c'est là que les choses se compliquent.

Sur place, il tombe nez à nez avec le policier, la policière qu'il a vu plus tôt et deux autres hommes. Le policier aurait alors exigé que la victime lui remette la somme de Rs 5 300. Mais l'homme n'avait que Rs 4 000 sur lui. Dans sa déposition, la victime a précisé qu'elle a été giflée par la policière et menacée avec un couteau par le policier. Puis, le quadragénaire affirme avoir été forcé à signer des documents avant d'être dépouillé de Rs 42 950. Ses présumés agresseurs l'ont libéré pratiquement trois heures après.

Une enquête a été initiée.