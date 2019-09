Cote d'Ivoire: 74ème Assemblée Générale de l'Onu - Duncan doit rencontrer plusieurs chefs d'Etat

Une forte délégation ivoirienne est à New York où elle participe à plusieurs forums dans le cadre du débat général annuel.

Comme annoncé, le vice-Président de la République est arrivé samedi dernier à New York pour prendre part à la 74ème assemblée générale des Nations unies ouverte le 17 septembre dernier.Daniel Kablan Duncan, qui s'est déclaré « honoré et heureux » de représenter le président de la République Alassane Ouattara à cette haute tribune de la diplomatie mondiale, a annoncé un agenda chargé qu'il s'efforcera de tenir.

« Nous devons rencontrer un certain nombre de chefs d'Etat à la demande du président de la République. Il est prévu aussi de rencontrer le secteur privé de manière à pouvoir répondre à leur désir d'investir en Côte d'Ivoire. Nous allons faire en sorte que, comme d'habitude, la Côte d'Ivoire soit au rendez-vous en cette année charnière », a-t-il indiqué. Par « année charnière », le vice-Président ivoirien pense à l'arrivée à terme, en décembre prochain, du mandat de deux ans de membre non permanent du Conseil de sécurité qu'assume la Côte d'Ivoire depuis 2017.

Pour Daniel Kablan Duncan, cette 74ème assemblée de l'Onu est d'autant plus importante qu'il s'agira de « dynamiser les efforts multilatéraux » en vue d'accentuer la lutte contre la pauvreté dans le monde. Et il s'inscrit, d'ores et déjà, dans la logique d'un «effort partagé » sur les autres différents fronts, tels que le terrorisme.

Hier, dimanche, il devrait d'ailleurs participer à une réunion des chefs d'Etat du G5 sahel. La sécurité sous- régionale, avec les menaces djihadistes de ces dernières années, devrait être au cœur des discussions.

À son arrivée à New York, le vice-Président ivoirien a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Marcel Amon Tanoh et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Etats Unis, Mamadou Haïdara. Plusieurs membres de la forte délégation ivoirienne déjà sur place l'attendaient à son hôtel new yorkais. Parmi eux, les ministres de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamissoko Camara, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Ally Coulibaly et de l'Environnement et du développement durable, Joseph Séka Séka.

Au nombre des personnalités présentes à son hôtel, figuraient également le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations unies, l'ambassadeur Kacou Houadja Léon et plusieurs habitués des arcanes onusiennes dont l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alcide Djédjé.

Les questions à l'ordre du jour de la 74ème assemblée générale des Nations unies sont aussi diverses que variées. Elles vont du climat à la question du financement de développement des Etats, en passant par les lancinantes questions du terrorisme, de la jeunesse, de la santé, de la formation, etc. L'assemblée générale qui est l'un des 6 organes des nations unies réunit chaque année les chefs d'Etat et de gouvernement au siège de l'organisation où ils échangent sur les questions majeures de l'actualité en lien avec le devenir et l'évolution de la planète.

Cette année, ce sont 143 pays sur les 193 que compte les Nations unies qui ont confirmé leur présence effective aux débats.