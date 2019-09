Cote d'Ivoire: 7e ART - La 4e semaine du cinéma marocain a refermé ses portes

Le long-métrage «Apatride» de Najiss Nejjar a refermé les portes de la 4e édition de la semaine du cinéma marocain. Le rideau est ainsi tombé sur ce rendez-vous du 7e art co-organisé, par le Centre cinématographique marocain (Ccm) et l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire (Onac-ci), avec le soutien de l'Ambassade du Maroc à Abidjan.

Lancée le 16 septembre dernier, cette semaine a vu la diffusion de plusieurs films en provenance du royaume chérifien. Les films ont été projetés tous les soirs, en entrée libre à la salle Lougah Francois du Palais de la culture. Ainsi, outre le film épilogue «Apatride», la semaine a enregistré la projection de ֿ»Les enfants des sables», de El Ghali Graimiche, «Burnout» de Nour-Eddine Lakhmari, «Korsa» d'Abdellah Toukouna, «Lahnech» de Driss Mrini, «Nouche ne sait pas nager» de Rachid El Ouali.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, s'est félicité de la singularité et de la constance de la coopération culturelle liant le Maroc et la Côte d'Ivoire. ֿ»C'est une coopération qui se développe et qui s'enrichit au fil des jours et des événements comme en témoigne l'organisation réussie de cette 4e édition avec une programmation de qualité», a-t-il déclaré.

De nombreux cinéastes marocains étaient à Abidjan dans le cadre de cet évènement culturel. Le diplomate marocain s'est réjoui des masterclass que ces derniers ont animé au profit de jeunes étudiants issus d'Instituts ivoiriens de formation en métiers du cinéma, notamment l'Ecole Spécialisée du cinéma et de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire.

De son côté, le directeur général de l'Office National du Cinéma de Côte d'Ivoire (Onac-ci), François Yao, s'est réjoui de la qualité des films marocains projetés lors de cette édition. Ce qui renseigne, selon lui, sur l'importance croissante que revêt la Semaine du cinéma marocain.

Rappelons que la semaine du cinéma est un rendez-vous qui se tient de façon alternative entre les deux pays. Il fait suite à un accord de coopération signé entre le Centre cinématographique marocain (Ccm) et l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Cet accord porte sur plusieurs volets dont la formation et la coproduction. Les regards sont ainsi tournés vers le Maroc qui accueillera la prochaine édition.