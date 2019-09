Cote d'Ivoire: Agenda du vice-président Duncan à New-York (74ème AG ONU)

Comme en 2018 (73eAG), la Côte d'Ivoire est représentée à la 74eAG des Nations unies par le vice-Président de la République , Daniel Kablan Duncan.

Daniel Kablan Duncan est à New-York depuis le samedi 21 septembre 2019. Il représente pour la deuxième fois consécutive le Président Alassane Ouattara à l'AG des Nations unies qui se tient tous les ans au mois de septembre à New York.

Dimanche 22 septembre 2019, après quelques rencontres B to B le vice Président ivoirien a pris part à la réunion relative aux O.D.D (Objectifs du Développement Durable),et à un mini sommet des chefs d'État du Sahel.

Dès lundi 23 septembre 2019, il sera à plusieurs autres réunions de haut niveau, dont celle consacrée à la Consolidation de la Paix présidée par Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso.

Figurent sur l'agenda de M. Duncan, le Forum USA-Afrique, une réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle et le Sommet sur l'action pour le climat, convoquée par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

En sa qualité de Facilitateur National du Comité National Nutrition, Daniel Kablan Duncan est attendu à la Réunion dite du Groupe Lead du Mouvement SUN.

Le 26 septembre 2019, Daniel Kablan Duncan s'adressera au monde à la tribune des nations unies, au nom du président Alassane Ouattara.

« L'agenda s'adapte au fur et à mesure que le vice président est sollicité. Plusieurs chefs d'État mais aussi des Hommes du monde des finances, et des dignitaires des pays étrangers ont souhaité rencontrer le représentant de la Côte d'Ivoire.

À son tour, le vice Président qui est porteur de message de salutation du président Ouattara rencontrera plusieurs Présidents et chefs de gouvernements lors de cette Assemblée générale.

Il s'entretiendra enfin avec d'éminentes personnalités politiques internationales, européennes et africaines, du monde des affaires, des investissements, de la haute finance, de la santé , de l'environnement sur des questions liées au climat afin de réactiver la coopération entre la Côte d'Ivoire, et les pays, organisations et institutions que représentent ses interlocuteurs. Il regagnera la Côte d'Ivoire dès le 26 septembre après sa communication », a fait savoir le service de communication du vice-Président.

La délégation ivoirienne conduite par Daniel Kablan Duncan est composée de ministres, ( Marcel Amon-Tanoh des Affaires Étrangères, Kaba Nialé du Plan et du développement ( qui rejoint la délégation ce lundi 23 à New York), Dr Eugene Aka Aouele de la Santé et de l'Hygiène publique, Joseph Seka Seka de l'Environnement et du Développement Durable, Aly Coulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Kandia Camara de l'éducation nationale, enseignement technique et formation professionnelle), et plusieurs DG et chefs de services de structures en lien avec les sujets à débattre à l'AG comme le DG de la Sodexam, Jean Louis Moulot.