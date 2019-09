Soudan: Le Wali d'Al-Gazira se félicite des investissements nationaux et étrangers

Madani — Le Wali par intérim de l'État d'Al-Gazira, major Gén. Ahmed Sebair, s'est félicité des investissements étrangers et nationaux dans l'État.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Indonésie au Soudan et la délégation d'union des hommes d'affaires, le Wali a affirmé que le gouvernement de l'État était prêt à mettre en œuvre tous les programmes servant les intérêts de l'État et de son peuple.

Il a indiqué sa préoccupation vis-à-vis les questions économiques et à les développer à la lumière des possibilités offertes à l'État et mis au service des intérêts des deux pays en créant des partenariats intelligents dans les secteurs industriel, agricole et de l'élevage.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Indonésie a attiré l'attention sur les vastes potentialités de l'État de Gazira dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des infrastructures, afin de devenir un point de départ pour le progrès économique soudanais et de concrétiser le slogan du Soudan en tant que panier de provisions mondial à travers l'État de Gazira.

Par ailleurs, le président de l'union des hommes d'affaires a affirmé son soutien à tous ceux qui servent le pays et les citoyens et a annoncé que l'Union était disposée à nouer davantage de partenariats dans les domaines agricole, industriel et de l'élevage, dans le cadre de l'ouverture constatée au pays et la création de jumelages entre l'État de Gazira et l'État de Bandok, indonésien.