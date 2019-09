Madagascar: Morondava - Sans-Fil et Antsakoameloka éclairés par Filatex

20 lampadaires solaires ont été installés pour faire face à l'insécurité dans cette ville touristique.

Un des acteurs économiques majeurs dans le pays, le groupe Filatex, en tant qu'entreprise citoyenne, n'oublie pas la communauté avec qui elle travaille. Les actions sociales du groupe s'étendent un peu partout dans le pays et dans plusieurs domaines. Si beaucoup d'actions ont été menées dans la capitale et récemment à Antsiranana, voilà que le groupe met le cap dans la ville de Morondava. Un des problèmes que la population de Morondava fait face au quotidien est l'insécurité souvent liée au manque d'éclairage public dans les ruelles. Et conscient de cette réalité et surtout du lien qui unit le président directeur général du Groupe, Abdoul Rassoul et la ville de Morondava, 20 lampadaires ont été installés dans les fokontany de Sans-Fil et d'Antsakoameloka, mercredi dernier.

Ces deux fokontany ont été choisis par la mairie de la ville de Morondava compte tenu de leurs besoins et des réalités locales. « Ce quartier est réputé être chaud où à la nuit tombée, il y a trop d'insécurité avec les pickpockets et le vol à l'arraché. Avec la mise en place de ces lampadaires, on espère que cela va s'améliorer » a annoncé, Alexandre Germain, habitant du quartier. Morondava, une ville touristique de renommée internationale a bénéficié des actions sociales basées sur l'atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) dont celui de la lutte contre le changement climatique à travers cette dotation de lampadaires solaires.

La commune urbaine de Morondava n'aura pas à payer de charge supplémentaire mensuelle avec la JIRAMA. Originaire de Morondava, le PDG du groupe Filatex n'a pas oublié sa ville. C'est un peu le retour aux sources et une redevabilité pour lui. « Ce n'est que le début du partenariat entre le groupe Filatex et la ville de Morondava » a lancé, Dominique Andreas, directeur administratif du groupe. Après Antananarivo, Antsiranana et Morondava, d'autres villes du pays vont encore bénéficier de ce projet de dotation de lampadaires solaires pour un peu plus de lumière.