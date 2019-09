Madagascar: Foire économique de la SAVA - Fusion de quatre événements économiques internationaux

Les plus importants produits de l'économie malgache seront exposés durant la Foire économique de la SAVA.

Les secteurs les plus pourvoyeurs de richesses au niveau national, seront fortement représentés durant la première édition de la Foire économique de la SAVA. 70 exposants et plus de 20.000 visiteurs seront au rendez-vous.

Un événement quatre en un. La Foire économique de la SAVA se tiendra du 24 au 27 octobre prochain à Sambava et regroupera festivals et foires qui ont déjà affiché leurs succès durant les années précédentes, selon la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région. En effet, les acteurs économiques de diverses compétences ont décidé de réunir leurs efforts pour la promotion de l'économie, afin de mieux valoriser les produits de Madagascar. D'après leurs dires, ces produits ont de fortes potentialités, mais restent peu compétitifs sur le marché mondial. « La biodiversité de la région SAVA (Sambava, Antalaha, Vohémar, Andapa) constitue des ressources importantes pour l'essor économique de la région en particulier et de Madagascar, d'une point de vue générale », ont-ils soutenu, lors d'une conférence de presse organisée au Tamboho Suites Ambatonakanga, vendredi dernier.

Programme. Des expositions, des conférences, des rencontres B2B et des rencontres B2C sont au programme durant les quatre jours de l'événement, sous le thème « Assurer la qualité, garantir les ventes ». A noter que la Foire économique de la SAVA inclut également trois événements. Le premier est à sa troisième édition. Il s'agit du Coco Festival ou la « Fête de la noix de coco ». Ce festival est initié par la société Soavoanio de Sambava, l'une des plus grandes cocoteraies du monde, qui profitera de la Foire économique pour célébrer son 40e anniversaire. Pour son organisateur, l'objectif du Coco Festival est de promouvoir le cocotier de Madagascar et de mettre en exergue les bienfaits et vertus des produits de la noix de coco. Le deuxième événement est la foire intitulée « Madagascar Vanilla Fair - Sweet Smelling Fair », organisé par FairTrade Africa. Celle-ci entame sa deuxième édition d'évènement du commerce équitable. « Les associations et coopératives producteurs et traders dans le système Fairtrade feront présenter des produits certifiés FairTrade, tels que la vanille et d'autres herbes et épices, des fruits transformés, ainsi que d'autres produits du territoire. Ils présenteront également les réalisations d'impacts socio-économiques de leurs activités. Des collaborateurs de la première édition de cette foire et des acteurs clés du secteurs de la vanille sont invités à prendre part à cet événement », ont indiqué les représentants de FairTrade Africa. Enfin, le troisième événement inclus dans la Foire économique de la SAVA est la Festivanille, une manifestation culturelle qui sera à sa 10e édition. Pour la région, il s'agit d'un événement incontournable, organisé par l'ONG COFSAT (Collectif des organisateurs du FestiVanille Satrahagna).

Rencontres. Certes, la Foire économique de la SAVA présentera des opportunités pour les opérateurs économiques, surtout les producteurs et les commerçants qui œuvrent dans le commerce international. Pour ses organisateurs, cette manifestation économique vise la promotion des produits du territoire, le partage d'idées sur les facilités permettant aux coopératives et les opérateurs économiques de valoriser les produits, la présentation de recommandations pour maintenir la haute qualité de la vanille de Madagascar, et le développement des réseaux commerciaux. Outre les touristes, les opérateurs économiques et la population de la région SAVA, des représentants d'entreprises de grande envergure au niveau international sont attendus à l'événement. Raison pour laquelle les grands partenaires comme DHL Madagascar et le groupe SMTP appuient l'événement. La station Radio Vanille figure également parmi les partenaires de la Foire, d'après les organisateurs. Bref, même s'il s'agit d'une première édition, cet événement quatre en un est très prometteur, selon ses promoteurs.