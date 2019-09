Madagascar: eTech - Participation au World CleanUp Day

Dans 150 pays à travers le monde, des millions de citoyens se sont donné la main pour nettoyer la planète.

À Madagascar plusieurs opérations de ramassage en synergie avec l'Association Let's Do It Madagascar vont être mises en place, à Antananarivo mais aussi en province, pour débarrasser la Terre des décharges sauvages et autres détritus qui souillent notre environnement. Avec l'objectif de mobiliser 5% de la population mondiale, le World CleanUp Day est la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale jamais ambitionnée à l'échelle de la planète. Samedi dernier à Anosivavaka, eTech, Entreprise de Services du Numérique, a participé à cette manifestation mondiale.

« Cette opération de nettoyage s'inscrit à la fois de manière double dans le programme RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) d'eTech et le programme Roots & Shoots de Jane Goodall (éduquer les enfants à tendre vers une harmonie entre Humains, Animaux et environnement), à la fois dans la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale à l'échelle du monde : le World CleanUp Day, qui propose de nettoyer la planète durant 1 jour ! », ont déclaré les représentants d'eTech.