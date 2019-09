Sénégal: Symposium sur le centenaire de la naissance de Serigne El Hadj Madior Cissé - La vie, l'œuvre et la dimension spirituelle du guide religieux revisitées

L 'Université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité, le samedi 21 septembre dernier, le symposium initié dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Sérigne El Hadj Madior Cissé. Il avait pour thème: "La dimension spirituelle de Sérigne El Hadj Madior Cissé à travers la bienfaisance sublimée". Cet événement fût placé sous l'égide de Sérigne Mouhammedou Abdoulaye Cissé, Imam de la Grande mosquée «Ihsaane» de Saint-Louis et en présence d'une foule de fidèles de toutes confréries.

Ce centenaire marque la date anniversaire de la naissance du vénéré guide religieux, Sérigne El Hadj Madior Cissé, rappelé à Dieu un 21 septembre 1919. L'homme fût, de son vivant, un savant, un croyant, un maître coranique, un conseiller et guide spirituel, pour reprendre les propos de l'Imam de la Grande mosquée «Ihsaane», Sérigne Mouhammedou Abdoulaye Cissé, l'un de ses fils. Une célébration marquée par ce symposium organisé dans l'auditorium de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le samedi 21 septembre, sous le thème "La dimension spirituelle de Sérigne El Hadj Madior Cissé à travers la bienfaisance sublimée".

"En choisissant ce thème, il était question tout simplement de montrer au monde, et particulièrement au Sénégal, une dimension de son niveau spirituel, de son parcours transpersonnel et du modèle de leadership qu'il a développé en accompagnant les fidèles sur la voie de la réalisation spirituelle. Et nous l'avons fait sur la base des textes coraniques pour illustrer les différents éléments et les étapes qui ont jalonné son existence, selon qu'il ait joué un rôle de guide, de gardien, d'éducateur, d'éveilleur, de mentor ou de sponsor en fonction des profils des personnes qui l'ont accompagné", a précisé le Pr Abdoulah Cissé (grand-frère de l'Imam), le conférencier du jour. Il s'agissait, selon lui, de partager cela avec l'auditoire et la communauté sénégalaise et internationale afin que tous sachent que "l'homme était une figure exceptionnelle dans le monde d'aujourd'hui et qui a eu également un parcours spirituel exceptionnel et dont les enseignements peuvent servir de viatiques à nombre de fidèles".

La cérémonie a vu la participation de plusieurs fidèles et en présence aussi d'une forte délégation d'autorités administratives et locales avec à leur tête l'adjoint au Gouverneur de Saint-Louis chargé du Développement.