Sénégal: Eliminatoires CHAN 2020 / Sénégal - Guinée (1-0) - Une petite option des lionceaux !

Le Sénégal a remporté la première manche des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2020, Cameroun) en dominant ce samedi 21 septembre, au stade Lat Dior à Thiès, le Syli local de la Guinée. Les Lionceaux se sont imposés sur la plus petite des marques (1-0). Les Lions locaux ont tardé à faire la différence dans ce derby ouest africain aux relents de revanche pour le Sénégal écarté lors des deux dernières éditions par son voisin guinéen. Ce sont les visiteurs qui vont en effet montrer plus de mordant dans le jeu pour ensuite se procurer les meilleures occasions de scorer.

A l'image de cette frappe de l'attaquant Mamadouba Bangoura qui a failli faire mouche. Cela devra servir d'alerte au bout de première mi-temps conclue sur un (0-0). Accrochés, les Lions du Sénégal reviendront sur la pelouse avec un meilleur visage et de meilleurs arguments offensifs. Dominateurs, Khadim Diaw et ses coéquipiers auront toutefois du mal à percer l'intraitable défense guinéenne. Au grand dam du nombreux public de Lat Dior qui s'impatiente et attend ce précieux but libérateur qui tarde à venir.

Le sélectionneur Serigne Saliou Dia en profite pour apporter des changements et renforcer sa ligne d'attaque avec les entrées de Youssou Badji et Ousseynou Niang à la place de Mame Limamoulaye Gueye et Albert Bougazelli Limoulaye Guéye. Le salut des Locaux sénégalais viendra à trois minutes de la fin du match par l'entremise d'Assane Mbodji. A la réception du ballon sur le flanc gauche, le joueur du Jaraaf prend ses responsabilités. Il déborde, pique sur l'axe de but et déclenche une puissante frappe au ras du sol qui finit par tromper le gardien guinéen Moussa Camara.

Le but de la délivrance. Le score restera inchangé et le Sénégal empoche la victoire (1-0). Une courte avance que les Lions auront le défi de préserver au match retour, au stade du 28 septembre de Conakry qui à réputation depuis quelques années de chaudron pour le onze national. La Guinée devra s'imposer par deux buts d'écart pour se qualifier.

Après le pas ferme vers la qualification au CHAN 2020 au Cameroun, le Sénégal, à l'opposée, aura trois semaines pour préparer le déplacement en Guinée. Une occasion lui est offerte lors du tournoi l'UFOA qu'il accueille le week-end prochain. Il faut rappeler que le Syli local de La Guinée avait ravi le ticket qualificatif au Sénégal lors des deux dernières éditions.

SERIGNE SALIOU DIA, SELCTIONNEUR DES LIONS LOCAUX : «On jouera crânement nos chances»

«On a un mois pour se préparer. Nous savons que la Guinée a bien joué lors de ce match aller, mais je pense que mes joueurs ont aussi bien joué car, ils n'ont jamais lâché. Cela veut dire donc qu'ils sont prêts à tout donner sur le terrain. Par conséquent, au retour, on jouera crânement nos chances. On jouera tranquillement pour chercher la qualification. Je ne crois pas aux bêtes noires parce que tout peut changer sur le terrain».

MOHAMED KANFORY BANGOURA, SELECTIONNEUR DU SYLI LOCAL : «(1-0) n'est pas un mauvais résultat»

«On avait du mal à jouer notre jeu, en première période. Mais, sur le plan offensif, on a tenté. Mais, les joueurs ont peiné avec la chaleur aussi. Je pense que nous n'avons pas fait un mauvais match. Avec les mêmes types de mouvement, je pense qu'on pouvait être mieux, mais on était venu chercher un bon résultat. Ce un but à zéro n'est pas un mauvais résultat. Mais on va tenter de travailler au retour dans un mois (... ) Le Sénégal a été plus physique, mais mon équipe a eu du mal à avancer physiquement. Les Sénégalais ont été meilleurs et ont réalisé un excellent match. Je suis arrivé ici avec des conditions difficiles. Sur le plan physique ça n'avance pas. Si je pouvais faire cinq changements dans le match, j'allais le faire. Nous avons chuté sur le plan physique. Il y a beaucoup de difficultés. Les locaux jouent difficilement, ils ont moins de temps de jeu. Il faut d'abord égaliser au retour pour espérer se qualifier. Mais on respecte l'adversaire.»