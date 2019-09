Gabon: Société - Slam plaît bien, un soutien aux orphelins

Du 21 août au 21 septembre, des ateliers de slam, dessin, photographie, leadership, art, développement durable et bien d'autres se sont tenus à l'orphelinat la Maison de l'espérance dans le cadre de la deuxième édition du programme Slam plaît bien.

Dans l'optique de porter assistance aux orphelins en promouvant leur autonomie par l'entrepreneuriat (AGR : Activités Génératrices de Revenus) et en adoptant un autre système d'apprentissage pour les centres d'accueil, Joé Nzamba et son équipe, initient le programme "Slam plaît bien". Pendant un mois, cinq semaines et dix jours, les enfants seront formés par des instructeurs bénévoles.Certains ont été dans leur situation et pour d'autres, le concept a fortement intéressé et touché.

Les orphelins n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et de promettre de mettre toutes ces connaissances acquises en pratique en autodidacte. Pour tous les investisseurs, les donateurs et les instructeurs que cela plaît bien également, contactez les organisateurs à l'adresse Slamplaî et +241 06 92 13 88 - +241 07 74 51 73.