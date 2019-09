Sénégal: Santé / Centres de santé de Thilogne et Agnam - Diouf Sarr demande aux entreprises d'accélérer les travaux

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, s'est rendu, vendredi dernier 20 septembre 2019, dans l'arrondissement des Agnam situé dans le département de Matam afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des centres de santé en chantier dans les communes de Thilogne et Agnam.

Accompagné de plusieurs responsables de ses services techniques, du Directeur général de l'AGETIP et du Directeur des infrastructures, le ministre de la santé et de l'action sociale a en premier lieu procédé à la visite du chantier du centre de santé de Thilogne où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux dont les retards observés dans l'exécution avaient été décriés par les populations. Partant du fait, que le nouveau centre financé à partir d'un partenariat entre l'Etat du Sénégal et la Coopération Luxembourgeoise en 2016 à hauteur de 900 millions de F Cfa, pour une durée de 14 mois, ait toujours du mal à voir ses travaux s'achever, après plus de trois années d'exécution... Sur place, les recommandations du Ministre porteront d'ailleurs sur «l'accélération du rythme de travail pour que le centre soit livré dans les plus bref délais».

Après la commune de Thilogne, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, s'est rendu avec sa délégation dans la commune de Agnam où en présence du député maire Farba Ngom, des centaines de marabouts sous la conduite des imams ont procédé à un récital de coran en priant pour le Président de la République. Procédant à la visite du centre de santé qui portera le nom de «Abdoul Cissé Kane», le Ministre fera le tour des différents bâtiments de la structure.

D'un coût global de près de 2 milliards de FCfa, le centre de santé est composé d'un service d'urgence, d'un centre d'hémodialyse, d'un bloc administratif, d'un bloc opératoire, d'une maternité et d'un service d'ophtalmologie. En plus, d'une cité pour loger le personnel de santé. A la fin de la visite, le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr a magnifié la bonne conduite des travaux qui selon lui ont été «bien suivis et que le chantier est aujourd'hui en phase terminale». Ce, avant d'appeler l'entreprise en charge des travaux « à redoubler d'effort pour que la structure soit opérationnelle dans les plus brefs délais au bonheur des populations comme le veut le Chef de l'Etat».