Sénégal: Kaolack / 1ère édition du camp climat/énergie des jeunes - Accelerer le processus de lutte contre le rechauffement climatique

Sous l'égide de l'organisation «Action Solidaire International», les jeunes des vingt (20) clubs de changement climatique installés dans le pays ont tenu, les 21, 22 et 23 septembre à Kaolack, la première édition du camp Climat/Energie. Outre la volonté de contribuer à la célébration de la Semaine mondiale sur les changements climatiques, ces retrouvailles étaient le prétexte de poursuivre le débat sur cette thématique de lutte contre ces fléaux provoqués, en grande partie, par l'homme.

A travers des panels et autres marches de sensibilisation sur l'action climatique, ils ont incité les populations à l'adaptation de meilleurs comportements pour faire face à cette problématique mondiale. Pour ces acteurs, cette rencontre de Kaolack obéit, en même temps, à l'urgence d'aider le gouvernement du Sénégal à accélérer son processus d'intervention et ses engagements par rapport à la limitation de la température, notamment les émissions de Gaz à effet de serre (DES) à 1,5 degré d'ici 2030. Un engagement qui, selon le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et la température planétaire, publié en 2018 dernier, est encore jugé déficitaire par rapport aux objectifs fixés.

Ainsi, compte tenu de son état d'insalubrité criard, de la nature de sa topographie et surtout son impact par rapport à ces effets néfastes, la région de Kaolack a été choisie pour abriter ce genre de camp afin d'inviter les populations à la croisade contre ce fléau. Au-delà des actions déjà effectuées en matière de reboisement et de reverdir certains sites à la limite «maudits», ainsi que la mise en œuvre de la Compétition déterminée au niveau national (Cdn), et autres stratégies développées sur le territoire, les acteurs ont aussi saisi l'opportunité pour inviter le gouvernement du Sénégal à redoubler ses efforts en matière d'émission des énergies renouvelables et éviter surtout celles dites fossiles.