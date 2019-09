Sénégal: Retrouvailles de la gauche maoiste sénégalaise - Landing et Decroix ne ferment pas la porte

S'il y a un mot qui puisse rendre fidèlement le sentiment qui animait les anciens militants de la gauche Maoïste Sénégalaise Xarebi/Mdrn réunis avant-hier, samedi, pour des retrouvailles, ce serait l'émotion. La rencontre a enregistré la participation d'éminentes personnalités politiques parmi lesquelles Landing Savané ou encore Mamadou Diop Decroix.

Au menu des discussions, le partage des histoires révolutionnaires, des vécus personnels, des souvenirs communs d'une grande période autour des idéaux de la démocratie, de solidarité et de justice sociale au service du peuple sénégalais et des peuples du monde. La rencontre a également servi de prétexte aux deux anciens camarades de lutte pour parler de leur avenir avec de possibles retrouvailles.

Dans une salle pleine à craquer, les anciens maoïstes du Sénégal ont tenu en haleine le public pendant plus de cinq tours d'horloge avec le partage de leur long compagnonnage. Sur une affiche placardée au mur, on y dénombre les noms de plus d'une centaine de disparus tous membres dudit mouvement et parmi ceux-ci l'illustre écrivain Hamidou Dia. Les discours étaient entrecoupés de chants de résistance comme pour bercer l'assistance mais aussi de vécus d'avant la scission du Mouvement Révolutionnaire pour la Démocratie Nouvelle avec Landing Savané d'un côté et Mamadou Diop Decroix de l'autre.

Interpellés sur la possibilité de leur retrouvaille, ces deux ténors de la politique sénégalaise n'ont pas exclu cette possibilité. Pour Landing Savané, « ce n'est pas un problème important, il y a tellement de forces politiques dans ce pays. Ce qui est important, c'est que les forces politiques qui sont intéressées par l'avenir du pays se retrouvent et ça, nous allons tous y travailler ». Pour sa part, Mamadou Diop dit vouloir y aller avec prudence même s'il n'est pas réticent à une telle idée : «je ne veux pas aller trop vite ou verser dans la prophétie mais c'est un moment fort et on en reparlera. Maintenant, certains pensent qu'il ne faut pas se limiter à cela, qu'il faut aller plus loin en explorant l'avenir et je suis de cela ».

Revenant par ailleurs sur l'opposition qui oppose toujours le bloc libéral et le bloc social, Landing Savané et Mamadou Diop Decroix demeurent convaincus que le bloc social sera la partie gagnante car « le libéralisme, la bourgeoisie, l'impérialisme c'est l'échec, l'oppression, l'exploitation. Il y a des moments où l'exploitation est plus forte mais toute action d'exploitation entraîne une contraction, une résistance. Et toute résistance si elle s'enracine dans les masses populaires aboutit à la victoire de la résistance, donc je suis optimiste fondamentalement. Je pense que demain, ce sera de nouveau la victoire des forces progressistes : c'est une vision et dans cette vision la date importe peu, ce qui est important c'est que les peuples africains au-delà du peuple sénégalais retrouvent leur place. Et nous sommes dans cette logique », prophétise-t-il. Pour Mamadou Diop, l'une des principales raisons qui ont fait que le libéralisme continue de se valoir sur le socialisme, ce serait l'absence de moyens car confie-t-il « ce ne sont pas des gens qui cherchent l'argent, des positions, la richesse...

La preuve, les grands problèmes de la gauche, pourquoi elle n'a pas pris le pouvoir très tôt, on a méprisé l'argent. Si on vous montre nos documents de base, c'est qu'il fait se méfier de l'argent, de la femme- pas au sens premier- et de l'alcool. On ne s'occupe de l'argent or ça en fait quand même partie. On n'a pas dit qu'il faut aller acheter des voix, mais il faut des moyens pour se déplacer, pour travailler : c'est le nerf de la guerre comme on dit. La gauche n'a pas prêté attention à tout cela et ça nous a rattrapés. Mais c'est intéressant parce que ça prouve que ce sont des gens qui ne volent pas l'argent du pays ».

AVENIR DANS LA POLITIQUE SENEGALAISE La gauche maoiste réaffirme ses convictions

Contrairement à certains partis politiques qui préfèrent se rallier, se dissoudre ou même s'unir à d'autres groupements de partis pour survivre, Landing Savané lui, se dit fidèle à ses convictions d'il y a 50ans « les gens m'interpellent toujours sur l'avenir de la gauche comme si la gauche était menacée. L'avenir, c'est la gauche parce que la droite est condamnée. La droite, c'est l'injustice, le capitalisme, la bourgeoisie, l'exploitation, l'oppression. Cette droite- là est condamnée et c'est ma conviction depuis 50 ans alors ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer. Je pense que dans tout mouvement social, il y a des moments où il y a des reflux des forces de gauche mais c'est un reflux pour une relance parce que le capitalisme et l'impérialisme ne changent pas ». Quant à Decroix, l'urgence serait de sortir le pays du gouffre dans lequel il s'enfonce « le pays traverse une crise extrêmement compliquée où l'ingénierie politique et l'expertise politique seront extrêmement importantes. Les gens se posent des questions du genre : à quel saint se vouer ? Je pense qu'il faut renouveler cette réflexion-là pour pouvoir indiquer des pistes de sortie de crise »