Angola: Chevron augmente sa production de gaz naturel

New York — Chevron va intensifier ses activités d'exploration de ressources en gaz naturel et de production en Angola, a annoncé dimanche à New York le président de la compagnie pétrolière Mike Wieth.

Le patron de cette entreprise a fait cette déclaration à la presse au sortir d'une audience en début de soirée avec le Président João Lourenço, qui se trouve à New York pour assister à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Mike Wieth a souligné que le Chef de l'Etat angolais s'était engagé à soutenir les projets de Chevron dans divers secteurs.

Chevron est la plus grande société pétrolière étrangère en Angola avec environ 90% de travailleurs nationaux.

Avec une production nette moyenne quotidienne de 107.000 barils nets et de 308 millions de pieds cubes de gaz naturel en 2018, Chevron a jeté les bases des valeurs de diversité et d'inclusion, de partenariat et de protection des personnes, ainsi que de l'environnement.

Actuellement, par l'intermédiaire de sa filiale Cabinda Golf Oil Company Limited (CABGOC), Chevron exploite des ressources dans deux concessions, Block Zero à Cabinda et le bloc 14 en eaux profondes.