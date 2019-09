Sénégal: Week-end des Lions - Krepin s'offre un doublé, Sadio Mané sort sur blessure

En s'offrant le doublé face au Sporting d'Anderlecht hier, dimanche 22 septembre, pour la victoire au FC Bruges, Krépin Diatta a frappé un grand coup dans le championnat belge qui était, avec ce «classico» comptant pour le compte de la huitième journée de championnat. L'international sénégalais a d'entrée mis son équipe sur la bonne marche en marquant le but de l'égalisation à la 6ème min. Il ne tardera pas à sceller définitivement le sort avec un tir croisé à la 69ème minute qui délivre le stade Jan Breyde.

En Ligue 1, française l'attaquant des Lions, Habib Diallo a été buteur malheureux avec le FC Metz qui accueillait samedi, Amiens de Moussa Konaté. Les Messins, promus cette saison se sont inclinés sur la marque de (2-1). Habib Diallo a réussi à réduire le score à la 68ème minute et inscrit son quatrième but. Son équipe enregistre sa quatrième défaite depuis le début de cette saison en 6 journées.

En Angleterre, Sadio Mané et Liverpool ont, de leur côté, un peu plus conforter leur avance en tête du classement du Premier League en sortant victorieux du duel contre Chelsea en déplacement à Stamford Bridge (1-2). Mais on en sait un peu plus sur la sortie de Sadio Mané qui a été remplacé par James Milner à 20 minutes de la fin. L'entraineur Jürgen Kloop a informé sur Sky Sports Sadio Mané a reçu un vilain coup. «Il va bien mais il fallait le remplacer pour plus de prudence», précisera-t-il. Toujours en Premier League, l'autre attaquant des Lions, Ismaïla Sarr a vécu la journée la plus cauchemardesque depuis son arrivée cette saison en Albion après la lourde défaite concédée samedi par son équipe Watford devant Manchester city (8-0).